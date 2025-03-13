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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1'de 2025 sezonu başlıyor! - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1'de 2025 sezonu başlıyor!

        Formula 1'de 2025 sezonu, 16 Mart'ta Avustralya'da başlayacak ve 7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 11:12 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:12
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        Formula 1'de sezon başlıyor!
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        Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan grand prix'lerinin nisan ayında yapılmasına karar verildi.

        2024'deki 24 yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olurken bu sezon da pilotlar 24 yarışta mücadele edecek. 2023 yılında ise 23 yarış planlanmış ama 22 yarış düzenlenmişti.

        LEWIS HAMILTON, FERRARI'YE GEÇTİ

        Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, İtalyan ekibi Ferrari'ye transfer oldu. Williams'a katılan Carlos Sainz'in yerini alan Hamilton'un takım değişimi tüm zamanların en büyük F1 transferleri arasına girdi.

        Formula 1 tarihinde Michael Schumacher ile birlikte en çok dünya şampiyonluğu kazanan pilot unvanını paylaşan Hamilton, kariyerinde daha önce McLaren ve Mercedes takımları adına yarıştı.

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        Geçen sezonu pilotlar klasmanında Hamilton, 223 puanla 7. sırada tamamladı. Ferrari ise takımlarda 652 puanla 2. sırada yer aldı.

        SADECE MCLAREN VE ASTON MARTIN, SÜRÜCÜ DEĞİŞTİRMEDİ

        Bu sezon için sadece McLaren ve Aston Martin, sürücü değiştirmezken Ferrari'den ayrılan Carlos Sainz, Williams takımına katıldı.

        Britanyalı Oliver Bearman ise Alpine'den ayrılan Esteban Ocon ile birlikte Haas takımı için yarışacak. Avustralyalı Jack Doohan, Alpine takımdan ayrılan Ocon'un yerini doldurdu.

        Isack Hadjar ve Yuki Tsunoda, Racing Bulls'a katılırken, Nico Hulkenberg ve Gabriel Bortoleto, Sauber'in yeni sürücü ikilisini oluşturdu.

        Organizasyonda mücadele edecek 10 takımın sürücüleri şu şekilde:

        Takım Pilot Pilot
        McLaren Lando Norris Oscar Piastri
        Ferrari Lewis Hamilton Charles Leclerc
        Red Bull Max Verstappen Liam Lawson
        Mercedes George Russell Andrea Kimi Antonelli
        Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll
        Alpine Pierre Gasly Jack Doohan
        Haas Esteban Ocon Oliver Bearman
        Racing Bulls Yuki Tsunoda Isack Hadjar
        Williams Alex Albon Carlos Sainz
        Sauber Nico Hulkenberg Gabriel Bortoleto

        VERSTAPPEN 5. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

        Son 4 sezondur dünya şampiyonu olan Max Verstappen, 2025 sezonunda üst üste 5. kez zirvede yer almak için mücadele edecek.

        Geçen sezon 24 yarışın 9'unu kazanan 27 yaşındaki Hollandalı pilot, toplamda 437 puanla zirvede yer alırken en yakın rakibi Lando Norris (McLaren), 374 puanla ikinci sırada yer almıştı.

        6 SPRINT YARIŞI YAPILACAK

        2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 6 sprint yarışı yapılacağı duyuruldu. Bu yıl Çin, Miami, Brezilya, ABD, Belçika ve Katar Grand Prix'lerinde sprint yarışı düzenlenecek.

        İlk kez 2021 sezonunda düzenlenen sprint yarışlarının sayısı, 2023 yılında 3'ten 6'ya yükseltilmişti.

        Sprint yarışları, cuma günü antrenman seanslarından sonra yapılacak sıralama turlarıyla başlayacak. Cumartesi günü sprint yarışları ve ana sıralama turları, pazar günü ise grand prix düzenlenecek.

        F1'DE 2025 YILI TAKVİMİ

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 yılının takvimi şöyle:

        Tarih Ülke Pist
        14-16 Mart Avustralya Melbourne
        21-23 Mart Çin Şanghay
        4-6 Nisan Japonya Suzuka
        11-13 Nisan Bahreyn Sakhir
        18-20 Nisan Suudi Arabistan Cidde
        2-4 Mayıs ABD Miami
        16-18 Mayıs İtalya İmola
        23-25 ​​Mayıs Monako Monako
        30 Mayıs – 1 Haziran İspanya Barselona
        13-15 Haziran Kanada Montreal
        27-29 Haziran Avusturya Spielberg
        4-6 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone
        25-27 Temmuz Belçika Spa
        1-3 Ağustos Macaristan Budapeşte
        29-31 Ağustos Hollanda Zandvoort
        5-7 Eylül İtalya Monza
        19-21 Eylül Azerbaycan Bakü
        3-5 Ekim Singapur Singapur
        17-19 Ekim ABD Austin
        24-26 Ekim Meksika Mexico City
        7-9 Kasım Brezilya Sao Paulo
        20-22 Kasım ABD Las Vegas
        28-30 Kasım Katar Lusail
        5-7 Aralık Abu Dabi Yas Marina
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