Formula 1 Britanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Formula 1'de 2023 sezonun 10. yarışı olan Britanya Grand Prix'i için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Son şampiyon Max Verstappen'in ilk 9 haftadaki 7 yarışı kazanarak zirvede yer aldığı Formula 1'de gözler artık Britanya GP'ye çevrildi. İşte, Formula 1 Britanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yapılacak sorularının cevapları...
- 1
Formula 1'de heyecanla beklenen 2023 sezonu 10. hafta yarışı için beklenen gün geldi çattı. Oldukça çekişmeli geçmesi beklenen ve pole pozisyonunu lider Verstappen'in kazandığı Britanya GP yarışı ile ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte, detaylar...
- 2
FORMULA 1 BRITANYA GP NE ZAMAN?
Formula 1'de 2023-2024 sezonu Britanya Grand Prix'si ile 9 Temmuz 2023 Pazar günü saat 17:00'de başlayacak.
- 3
FORMULA 1 BRITANYA HANGİ KANALDA?
Yarışseverler Formula 1 Britanya GP'sini Ssport ve Ssport Plus ekranlarından canlı olarak izleyecek...
-
- 4
2023 FORMULA 1 PUAN DURUMU (PİLOTLAR)
1- M.Versttappen - 195 Puan
2- S.Perez - 126
3. F.Alonso - 117
4- L.Hamilton - 102
5. C.Sainz Jr. - 68
- 5
2023 FORMULA 1 PUAN DURUMU (TAKIMLAR)
1- RedBull - 321
2- Mercedes - 167
3- Aston Martin - 154
4- Ferrari - 122
5- Alpine - 44
- 6