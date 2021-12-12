Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 22. Ve son yarışı olan Abu Dabi'de kazanan Max Verstappen oldu! 57. turda güvenlik aracının çekilmesiyle birlikte son turda Lewis Hamilton'ı geçen Verstappen liderliğini korudu ve kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazandı!

Eski bir Formula 1 sürücüsü Jos Verstappen'in oğlu olan 24 yaşındaki Max, kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etti. Verstappen bu zaferle birlikte F1 tarihinde şampiyonluğa ulaşan 34. farklı ve ilk Hollandalı pilot oldu!

- Startta çok iyi kalkış yapan Lewis Hamilton, liderliği aldı. Max Verstappen geç frenle Hamilton'un önüne geçti. Ancak Hamilton pist dışından önde kaldı. Kuruldan bu olaya inceleme gelmedi.

- İlk pit stopların ardından Perez liderliğe yükseldi. Hamilton'ı uzun süre arkasında tutan Perez, Verstappen'in yaklaşmasını sağladı. Hamilton, Perez'i geçerken Vetstappen de tekrar 2. sıraya geldi.

- 36. turda sanal güvenlik aracı çıktı. Lewis Hamilton ile Max Verstappen arasındaki fark 6.7 saniye.

- 37. turda Red Bull, Max Verstappen'i pite aldı ve sert hamurla piste geri döndü. Lewis Hamilton ise yola devam ediyor. Red Bull için son bir şans doğdu.

- Latifi bariyerlerde ve güvenlik aracı çıktı. Max Verstappen pite girdi ve yumuşak hamur lastik taktı. Lewis Hamilton, pite gelemediği için radyoyla küfürlü bir mesaj gönderdi.

Başlangıç pozisyonları:

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lewis Hamilton (Mercedes)

3- Lando Norris (McLaren)

4- Sergio Perez (Red Bull)

5- Carlos Sainz (Ferrari)

6- Valtteri Bottas (Mercedes)

7- Charles Leclerc (Ferrari)

8- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

9- Esteban Ocon (Alpine)

10- Daniel Ricciardo (McLaren)