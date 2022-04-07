'Flutter' festivali için geri sayım

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Google’ın mobil, web ve masaüstü için derlenmiş uygulamaları tek bir kod tabanından hazırlamakta kullanılan Flutter etkinliği için geri sayım başladı. Partnerliğini Google Developer Communities Turkey’in yaptığı Flutter Festival Türkiye etkinliği 16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Flutter odaklı festivalde, tasarım, test, uygulama güvenliği, paket geliştirme gibi konuların yanında “Flutter Projesinin AppStore ve Play Store' a Gönderilmesi”, “Flutter ile Web3’e giriş”, “Flutter'da Bluetooth ve NFC”, “Navigator 2.0” gibi pek çok konu ele alınacak.

Flutter Türkiye’nin internet sitesi (flutterturkiye.org) üzerinden kayıt yapılabilen etkinlikte Flutter dünyasında uygulama geliştiren Nilay Yener, Berat Göktuğ Özdemir, Mehmet Ali Bayram, Levent Kantaroğlu, Gizem Malçok, Murat Tekin, Abdullah Oğuz, Gazihan Alankuş, Emir Bostancı, Ashita Prasad ve Mangirdas Kazlauskas gibi isimler konuşmacı olarak yer alacak.