Galatasaray’ın Yeni Malatya’yla oynadığı deplasman maçında ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı sırtına geçiren Florin Andone, gol atamasa da performansıyla beğeni toplamıştı. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Club Brugge maçı dönüşü kadroda rotasyona giderken Falcao’nun yerine Andone’yi ilk 11’de sahaya süren teknik direktör Fatih Terim, Rumen golcünün antrenman performansından da oldukça memnun…

Florya’daki idmanlarda hem kondisyon hem de fizik gücü açısından oldukça iyi görünen 26 yaşındaki forvet, Falcao’dan formayı kapmak için sıkı çalışıyor. Malatya deplasmanının ardından TT Stadı’nda taraftarların önünde de sahaya çıkmak isteyen Andone, cumartesi günü oynanacak kritik Fenerbahçe derbisinde hocasından forma bekliyor.

Andone’nin bu istekli halinden faydalanmak isteyen Terim’in, derbide ilk 11’de olmasa bile öğrencisine daha çok süre vermeyi planladığı kaydedildi.

B PLANI ÇİFT FORVET!

Fenerbahçe maçının öneminin farkında olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dev maçta gidişata göre farklı stratejiler uygulamanın da hesaplarını yapıyor. Ezeli rakiplerini kendi evinde yenip sıralamada üstlerine geçmek isteyen deneyimli teknik adam, maçta yenik duruma düşülmesi durumunda Andone’yi de oyuna alıp ikili forvetle gol aramayı düşünüyor.