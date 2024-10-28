Flaş iddia: Yusuf Yazıcı'nın ön çapraz bağı koptu!
Olympiakos ile çıktığı ilk maçta sakatlık yaşayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve çok büyük ihtimalle sezonu kapattığı iddia edildi
Olympiakos ile çıktığı ilk maçta sakatlık yaşayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya kötü haber geldi.
Olympiakos'un Asteras Tripoli maçının 70. dakikasında oyuna giren Yusuf Yazıcı, maçın son anlarında sakatlık yaşamış ve oyundan alınmıştı.
Yunan basınından Sport 24'ün haberine göre; Yusuf'un sol ön diz çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve milli oyuncu çok büyük ihtimalle sezonu kapattı.
Yusuf, daha önce de sağ ön diz çapraz bağlarından sakatlık yaşamıştı.