Galatasaray'da dördüncü Fatih Terim dönemi sona ererken sarı-kırmızılılardaki bu değişiklik transfer gündemini de etkiledi. Fatih Terim'in takımda görmek istediği Gedson Fernandes transferinde yeni gelişmeler yaşandı.

Portekiz'de yayın yapan Record'un haberine göre Galatasaray'la Gedson Fernandes transferi için görüşen Benfica masadan kalktı. Portekiz temsilcisi sebep olarak Fatih Terim'in ayrılığını belirtti. Haberde Benfica'nın Gedson Fernandes için diğer alternatiflere bakacağı belirtildi.

Fatih Terim'in eski öğrencisi ve arkadaşı olan Rui Costa'nın başkanlığını yürüttüğü Benfica'da bu sezon dört maçta görev alan Gedson Fernandes 107 dakika forma giyebildi.