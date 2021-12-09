Miralem Pjanic'in Beşiktaş ve Türkiye macerası erken noktalanıyor! Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminin son gününde Barcelona'dan kiralayarak büyük ses getirdiği Bosna Hersekli yıldızla ilgili olarak Sırp basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sırbistan'da yayın yapan Zurnal'in haberine göre Beşiktaş devre arasında Miralem Pjanic'in kiralık kontratını feshedip oyuncuyu Barcelona'ya geri göndermek istiyor. Haberde yıldız futbolcunun Beşiktaş'taki düşük performansına vurgu yapılırken siyah-beyazlı ekibin Pjanic'in fiziksel durumundan memnun olmadığı da aktarıldı.

Pjanic'in Beşiktaş'a imza atmasındaki temel kriterlerden olan Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların da ayrılığı ateşleyebileceği öne sürüldü. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçtan da yenilgiyle ayrılarak turnuvayı puansız tamamlamıştı.

11 maçta 4 asistlik katkı veren Miralem Pjanic'in mevcut kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Tarafların anlaşması durumunda oyuncunun ara transfer döneminde de kulüpten ayrılması mümkün.