İstanbul'da sıcaklık 1 günde 15 derece düştü!
Türkiye yeniden soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına girdi. İstanbul'da da kendisini hissettiren yeni hava dalgasında megakentte sıcaklık 1 günde ortalama 15 derece düştü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Dün 23 dereceyi gösteren termometreler bugün 8 dereceye düştü.
DHA'nın haberine göre İstanbul'da düne göre hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.
Dün yazdan kalma bir gün yaşanırken bugün sabah saatlerinden itibaren yağmur ve soğuk hava etkili oluyor. Dün 23 dereceyi gösteren termometreler bugün 8 dereceye düştü.
Taksim'de de hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber kaşkol ve bereler geri geldi. Soğuktan korunmak isteyenler montlarına sarılarak yürüdü.