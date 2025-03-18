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        Haberler Gündem Hava Durumu Flaş hava durumu değerlendirmesi: İstanbul'da sıcaklık 1 günde 15 derece düştü! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da sıcaklık 1 günde 15 derece düştü!

        Türkiye yeniden soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına girdi. İstanbul'da da kendisini hissettiren yeni hava dalgasında megakentte sıcaklık 1 günde ortalama 15 derece düştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 10:42 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:42
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        İstanbul'da sıcaklık 1 günde 15 derece düştü!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Dün 23 dereceyi gösteren termometreler bugün 8 dereceye düştü.

        DHA'nın haberine göre İstanbul'da düne göre hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.

        Dün yazdan kalma bir gün yaşanırken bugün sabah saatlerinden itibaren yağmur ve soğuk hava etkili oluyor. Dün 23 dereceyi gösteren termometreler bugün 8 dereceye düştü.

        Taksim'de de hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber kaşkol ve bereler geri geldi. Soğuktan korunmak isteyenler montlarına sarılarak yürüdü.

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        #son dakika
        #hava durumu
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