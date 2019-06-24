Yüzerken fizalya denizanası tarafından sokulan 22 yaşındaki Naomi Mateos, acı veren yarıları yüzünden ölmek istediğini açıkladı.

ÖLMEK İSTEDİ

İspanya'da Puntas de Calnegre'de yüzerken birden bire çığlık atmaya başladı. Fizalya denizanası tarafından sokulduktan sonra keskin bir acı hissiyle beraber o an felç olan kadın, çektiği acı yüzünden ölmek istediğini söyledi. Doktorların morfin vererek sakinleştirdikleri Mateos'un kolları, sırtı ve göğüsleri tamamen izlerle kaplı.

Kıyıdan sadece 10 metre uzaklıktayken böyle bir olayla karşılaştığını söyleyen genç kadın, "Bileğimden sırtıma kadar güçlü bir acı duydum. O an felç oldum, hareket edemiyor, sadece çığlık atıyordum" dedi.

Mateos'un çığlıkları, uyuyan arkadaşının uyanmasını ve plaj sakinlerinin harekete geçmesini sağladı. Mateos'un dalgıç olan arkadaşı, genç kadını felç eden denizanasından kurtulmayı başardı. Genç kadın en yakın sağlık merkezine götürüldü ve tedavi altına alındı.

"BU ACIYI HİÇBİR ŞEYLE KARŞILAŞTIRAMAM"

Naomi Mateos, "Bana çok yardımcı oldular ama ağrılarım giderek daha da kötü bir hal alıyordu. Bu nedenle başka bir hastaneye sevk edildim. Sanki vücuduma bir şey enjekte edilmiş gibiydi. Bu acıyı hiçbir şeyle karşılaştıramam" diyerek, o gün kendisine morfin verildiğini söyledi.

Genç kadın şimdi, insanların yüzerken denizanasına karşı bilinçli olmasını istiyor.

Fizalya denizanasının zehri çok güçlü olduğundan balıkları ve bazı durumlarda da insanları öldürebiliyor.