13 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milyonlarca insanı ilgilendiren fıtık, çok sık karşılaşılmasına rağmen ne yazık ki önemi halen tam olarak anlaşılamamış bir sorun. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Ağalar, fıtıkların zaman kaybedilmeden, konusunda uzman bir hekim tarafından tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Cinsiyet ya da yaş ayrımı gözetmeden herkeste ortaya çıkabilen fıtık, adale planları içindeki potansiyel açıklık olarak tarif ediliyor. Fıtık, ya doğuştan var oluyor ve gün geçtikçe belirgin hal alıyor, ya da sonradan karın duvarındaki zayıflamaya bağlı olarak ortaya çıkıyor.
Prof. Dr. Fatih Ağalar, “Karın duvarında potansiyel olarak zayıf birkaç alan vardır. Bazen bu zayıf alanlarda ani karın içi basınç artışı olduğunda fıtık oluşabilir. Fıtık oluşumunda etken olan bazı faktörler, yaşlanma nedeniyle doğal olarak kas ve fasya gruplarının zayıflaması, eski kesi yerleri, travmalar veya doğumdan beri var olan bozukluklardır.
Ikınarak idrar yapma, kronik öksürük, kabızlık, ağır kaldırma gibi eylemlerden sonra da fıtık oluşabilir. Fıtık tanısı rutin hekim muayenesiyle fark edilebilir. Cilt altında kabarıklık oluşur. Yaşlılarda görülen fıtıklarının kalıtsal mı, edinsel mi olduğunu anlamak kolay değildir.” diye konuştu.
AĞRIYLA BİRLİKTE CİLTTEKİ KIZARIKLIĞA DİKKAT!
Uzun süre ayakta kalmanın ve oturmanın ağrıyı tetikleyebildiğini hatırlatan Prof. Dr. Fatih Ağalar, “Fıtık kesesi üzerinde ağrının sürekli hal alması ve deride kırmızılık; fıtığı, içinde bulunan bağırsağın sıkışıp boğduğunun göstergesidir.
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