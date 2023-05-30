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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Firuze isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

FİRUZE ADININ ANLAMI NEDİR?

Firuze ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Firuze adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Firuze isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

FİRUZE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Firuze ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Açık mavi renkli, değerli bir süs taşı. Övünç, övünme, kıvanç.

FİRUZE ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Firuze ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Firuze adını koymak caizdir.

FİRUZE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Firuze ismini kullanan 1.527 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Firuze ismini kullanan 295 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Firuze ismini kullanan 107 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Firuze ismini kullanan 94 kişi bulunmaktadır.

FİRUZE ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Organizasyon ve idarecilik becerileri oldukça yüksektir. Rutin şekilde ilerleyen işleri oldukça iyi bir şekilde yönetir. Uzun saatler sıkılmadan, bıkmadan çalışabilir. Yaptığı işlerde detaylara özen gösterir ve işin doğru bir şekilde olması için emek harcar.

Pozitif tarafları: Sorumluluk duygusu gelişmiş, sistematik, düzenli, dürüst.

Negatif Tarafları: Doğmatik yaklaşımlar, beğendiği ve beğenmediği durumlarda katı olması, baskın olması, detaylara fazla girmesi sebebiyle büyük resmi kaçırması.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner