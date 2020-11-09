Balık mevsimi geldiğinde severek hazırlayacağınız enfes bir tarifimiz var. Pratik ve sağlıklı olarak hazırlayabileceğiniz fırında uskumru tarifi çok hafif bir tarif olacaktır. Biz tarifimizde sadece limon ve soğan kullandık ama siz dilerseniz, biber ve domates dilimleyerek tepsiye dizebilirsiniz. Yanına salata ve enfes bir çorba tarifi ile çok güzel bir öğün olacaktır.

MALZEMELER

3-4 adet uskumru

1 adet limon

1 adet kuru soğan

Kırmızı pul biber

Kekik

Defneyaprağı

FIRINDA USKUMRU YAPILIŞI

Fırında uskumru tarifimiz için ilk önce balıklarımızı tuzluyoruz.

Kuru soğanımızı halka şeklinde doğruyoruz.

Limonumuzu da halka şeklinde doğrayıp, hazırlıyoruz.

Balıklarımızı pişireceğimiz tepsimize yağlı kâğıt seriyoruz ve uskumrularımızı tepsiye diziyoruz.

Üzerine dilimlediğimiz limonlarımızı ve soğanlarımızı diziyoruz.

Son olarak da baharatlarımızı sepeliyoruz ve balıklarımızı fırına yerleştiriyoruz.

Yeteri kadar pişip kızaran uskumrularımızı fırından çıkarıyoruz.

İlk sıcağı geçen fırında uskumru tarifimizi, servise sunuyoruz. Afiyet olsun.