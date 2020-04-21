21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fırında Etli Biber Dolma (6 Kişilik)
Malzemeler:
12 adet orta boy dolmalık biber
500 gram koyun eti
2 adet büyük boy soğan
1 su bardağı pirinç
1 adet büyük boy domates
Yarım demet maydanoz
Yarım demet nane
Yarım demet taze reyhan
3 yemek kaşığı tereyağı
Tuz, karabiber
2 su bardağı su
Ayrıca:
1 adet büyük boy domates (üzerlerini kapatmak için)
1 yemek kaşığı tereyağı
1 demet taze reyhan
Hazırlanışı:
Biberlerin sap kısımlarını kesip çıkartın. Biberleri yıkayıp süzülmeye bırakın.
İç harcı için; Çok ince kıyılmış eti, çok ince kıyılmış soğanı, birkaç kez akan suyun altında yıkayıp süzdüğünüz pirinci, zar şeklinde doğradığınız domatesi, kıyılış yeşillikleri, tuzu ve karabiberi ekleyin. İyice karıştırın. İç malzemeniz hazırdır.
Biberleri bu malzeme ile doldurun. Malzeme çok kuru ise biraz domates suyu ile sulandırabilirsiniz. Biberlerin üzerlerini domatesle kapatmadan önce birer çay kaşığı tereyağı yerleştirin, daha sonra domatesle kapatın.
Taze reyhanı tencerenin dibine yerleştirin. Üzerlerine biberleri aralarda boşluk kalmayacak şekilde yerleştirin. Suyunu ilave edin. Önce yüksek ateşte 10 dakika pişirin, daha sonra ateşi biraz kısın. 35-40 dakika pişirin.
Tencerenin içinden biberleri alın. Fırın tepsisine yerleştirin. 200 dereceye ayarlı fırında, üzerleri hafif yanıncaya kadar kızartın. Sıcak servis yapın.
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