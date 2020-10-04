Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçe merkezinde, yerel güvenlik güçlerinin bulunduğu bir kontrol noktasında patlama meydana geldi.

Henüz sebebi bilinmeyen patlamada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı, çevrede maddi hasar oluştu.

Yaralılar ilçe merkezindeki hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesi, askeri muhaliflerin kontrolünde bulunuyor.