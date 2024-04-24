Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, bölgede taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.