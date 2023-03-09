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Haberler Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Fiorentina - Sivasspor maçı CANLI YAYIN! Fiorentina - Sivasspor hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi? Fiorentina Sivasspor ilk 11 ve kadrolar

Fiorentina - Sivasspor maçı CANLI YAYIN

Fiorentina - Sivasspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Demir Grup Sivasspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu maçında İtalyan temsilcisi Fiorentina ile karşı karşıya geliyor. Konferans Ligi'nde G grubunu lider tamamlayan Sivasspor deplasmanda avantajı yakalamak istiyor

Giriş: 09.03.2023 - 21:39 | Güncelleme: ABONE OL
Fiorentina - Sivasspor maçı CANLI YAYIN! Fiorentina - Sivasspor hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi? Fiorentina Sivasspor ilk 11 ve kadrolar
AA / HABERTURK.COM

STAT: Artemio Franchi Stadı
HAKEM: Enea Jorgji
SAAT: 23.00
YAYIN: EXXEN, TV 8,5

FIORENTINA: Terracciano, Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi, Castrovilli, Amrabat, Bonaventura, Ikone, Gonzalez, Jovic

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan, Caicedo

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde G grubunu lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor son 16 turunda İtalya'nın Fiorentina takımı ile karşı karşıya geliyor.

Müsabakada Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji düdük çalıyor.

EKSİKLER

Fiorentina'da en önemli eksik Aleksa Terzic olarak görünüyor.

Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa ve Mustapha Yatabare, kafilede yer almadı.

29. AVRUPA MAÇI

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İtalya'da Fiorentina'ya konuk olacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 29. mücadelesine çıkıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Sivas ekibi, son maçında deplasmanda Slavia Prag'la 1-1 berabere kalarak 11 puanla grubu lider tamamladı ve son 16 turunda İtalyan ekip Fiorentina ile eşleşti.

SİVASSPOR'UN AVRUPA KARNESİ

Avrupa kupalarında daha önce 28 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 10'unu kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 33 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 50 gole engel olamadı.

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