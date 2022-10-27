15. dakikada Aleksic'in golüyle 1-0 öne geçen Başakşehir, 26 ve 61'de eski Real Madrid'li Luka Jovic'in gollerine engel olamadı ve bu sezon Avrupa'daki ilk yenilgisini aldı.

Temsilcimiz bu sonuçla 10 puanda kalırken, averajla liderliğini sürdürdü. İtalyan ekibi Fiorentina ise puanını 10 yaparak Başakşehir'i yakaladı.

35. dakikada sol kanattan Saponara'nın ceza sahasına ortaladığı topa, Jovic arka bölümde boş pozisyonda olmasına rağmen kötü bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

15. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kaleci Muhammed Şengezer'in derinlemesine uzun degajına hareketlenerek defansın gerisinde topla buluşan Aleksic, kalecinin de öne çıktığı pozisyonda bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1