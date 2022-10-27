Başakşehir, Avrupa Konferans Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında Fiorentina'ya konuk oldu. Turuncu-lacivertliler, 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
15. dakikada Aleksic'in golüyle 1-0 öne geçen Başakşehir, 26 ve 61'de eski Real Madrid'li Luka Jovic'in gollerine engel olamadı ve bu sezon Avrupa'daki ilk yenilgisini aldı.
Temsilcimiz bu sonuçla 10 puanda kalırken, averajla liderliğini sürdürdü. İtalyan ekibi Fiorentina ise puanını 10 yaparak Başakşehir'i yakaladı.
Turuncu-lacivertliler gruptaki son maçında 3 Kasım Perşembe günü Hearts'ı konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kaleci Muhammed Şengezer'in derinlemesine uzun degajına hareketlenerek defansın gerisinde topla buluşan Aleksic, kalecinin de öne çıktığı pozisyonda bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
26. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında Kouame, ceza sahasının sağ çizgisinden topu yerden altıpasa ortaladı. Topa kayarak ayak koyan Jovic, Fiorentina'ya beraberliği getiren golü attı: 1-1
28. dakikada Fiorentina, maçta öne geçme şansı yakaladı. Orta sahanın biraz ilerisinde topu önünde bulan Kouame, kaleci Muhammed Şengezer'in önde olduğunu görünce yaklaşık 30 metreden çektiği şutla kaleyi yokladı. Muhammed Şengezer, topu güçlükle kornere çeldi.
35. dakikada sol kanattan Saponara'nın ceza sahasına ortaladığı topa, Jovic arka bölümde boş pozisyonda olmasına rağmen kötü bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Sakatlık geçiren Medipol Başakşehir kaptanı Mahmut Tekdemir, oyuna devam edemedi ve 45. dakikada yerini Berkay Özcan'a bıraktı.
55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Jovic’in şutunda kaleci Muhammed gole izin vermedi.
61. dakikada sağ kanattan Saponara’nın ortasında, ceza sahası içinde Kouame’nin şutunu kaleci Muhammed çeldi. Dönen topu Jovic tamamladı. 2-1
79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bonaventura'nın altıpas üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
Stat: Artemio Franchi
Hakemler: Allard Lindhout xx, Mario Diks xx, Charles Schaap xx
Fiorentina: Gollini xx, Dodo xx, Milenkovic xx, Igor xx, Terzic xx (Biraghi dk. 83 ?), Barak xx (Bonaventura dk. 77 x), Amrabat xx, Mandragora xx, Kouame xx, Jovic xxx (Arthur dk. 72 x), Saponara xx (Ikone dk. 77 x)
Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Caiçara xx, Duarte xx, Ndayishimiye xx, Lima xx, Aleksic xxx, Biglia x (Ömer Ali Şahiner dk. 52 x), Mahmut Tekdemir x (Berkay dk. 45 x), Deniz Türüç x (Serdar Gürler dk. 74 x), Mounir Chouiar xx (Traore dk. 75 x), Okaka xx
Goller: Jovic (dk. 26 ve 61) (Fiorentina), Aleksic (dk. 15) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Milenkovic, Mandragora, (Fiorentina), Okaka, Mounir Chouiar, Deniz Türüç (Başakşehir)
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