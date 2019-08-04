Sonuçlanan çalışma üzerine devam etmeyi planladıklarını aktaran Çıraklı, sözlerini şöyle tamamladı: "Ordu ilimizde özdeşleşen bir ürün, birçok faydası var, birçok hastalığa iyi geliyor. Biz de üzerimize bir vazife olduğunu düşünerek bunu yapmak istedik ve bu noktaya kadar getirdik. Bundan sonra da bu çalışmanın üzerinden çalışmalarımız devam edecek. Bu bir prototip çalışma.