Filmekimi başladı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Filmekimi'nin basın buluşması 3 Ekim Cuma akşamı Paribu Art'ta gerçekleştirildi. Buluşmanın ardından Jim Jarmusch'un yönettiği Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş (Father Mother Sister Brother) filmi gösterildi
Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Filmekimi’nin basın buluşması 3 Ekim Cuma akşamı Paribu Art’ta
gerçekleştirildi. Buluşmada konuşan İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan konuklara
Filmekimi’yle ilgili ayrıntılı bilgi aktararak bu yıl ilk kez Filmekimi gösterimlerine evsahipliği yapan
Paribu Art’ta bulunmaktan memnuniyetini dile getirdi. Filmekimi sponsoru Paribu’nun Kurucu ve
CEO’su Yasin Oral ise “Sanata bilinçli bir sorumluluk olarak bakan Paribu, bu yıl Filmekimi’ni altıncı
kez destekliyor. 24. Filmekimi bizim için daha da anlamlı. Paribu’nun kültür-sanattaki uzun soluklu
destek yaklaşımını yansıtan Paribu Art, hem açılış galasına evsahipliği yapıyor hem de ilk kez
gösterim mekânlarına ekleniyor. Kültür-sanat dünyası için yeni bir buluşma noktası olarak
kurguladığımız Paribu Art’ın Filmekimi’ne evsahipliği yapmasından memnuniyet duyuyoruz,” dedi.
Filmekimi, İstanbul’da 12 Ekim'e kadar Atlas 1948, Cinewam City’s Nişantaşı, Kadıköy
Sineması ve Paribu Art’ta izleyicilerle buluşacak. Filmekimi, bu sonbaharda İstanbul’un yanı sıra 9-12
Ekim’de Ankara, 16-19 Ekim’de Eskişehir ve 23-26 Ekim’de İzmir’de Filmekimi coşkusunu farklı
şehirlere taşıyacak.Yasin Oral-Kerem Ayan
En iyiler Filmekimi’nde
Cannes’da Altın Palmiye’yi kazanan It Was Just an Accident / Görünmez Kaza, Venedik’te Altın
Aslan’ı kazanan Father Mother Sister Brother / Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş, Karlovy
Vary’de Büyük Ödül kazanan Better Go Mad in the Wild / Doğada Delirmek Daha İyi bu yılın
programında yer alıyor.Görünmez Kaza
Usta yönetmenlerin yeni filmleri
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Filmekimi, usta yönetmenlerin heyecanla beklenen yeni filmlerini
vizyondan önce sinemaseverlerle buluşturmaya devam ediyor.
Yönetmen Paolo Sorrentino, Toni Servillo ile yeniden bir araya geldiği La Grazia’da çok sevilen bir
cumhurbaşkanının tartışmalı kararlarını mercek altına alıyor. Lynne Ramsay, Jennifer Lawrence ve
Robert Pattinson’lı Geber Aşkım’da annelik, aşk ve akıl sağlığı üzerine sarsıcı bir dram aktarırken;
Yorgos Lanthimos’un Emma Stone’lu Bugonia’sı, sürprizli bir gerilim-bilimkurguyla modern dünyaya
keskin bir eleştiri yöneltiyor.
Yılın en çok konuşulan filmlerinden Ari Aster imzalı Eddington, Joaquin Phoenix ve Pedro Pascal’ı
pandemi günlerinde modern yaşamın kâbusuna sürüklüyor. Guillermo del Toro, çocukluk hayalini
gerçekleştirerek Mary Shelley klasiği Frankenstein ile görkemli bir uyarlamaya imza atıyor.Eddington
Filmekimi’nde iki filmi bulunan Richard Linklater Mavi Ay ile Broadway’in perde arkasına nostaljik bir
bakış sunuyor; Yeni Dalga’da ise Fransız Yeni Dalgası’nın efsanevi filmi À Bout de Souffle / Nefes
Nefese’nin doğuş hikâyesini aynı teknikleri kullanarak anlatıyor. Cannes’da En İyi Senaryo ödülü
kazanan Dardenne Kardeşler’in Genç Anneler filmi, hayata tutunmaya çalışan genç annelerin
hikâyelerini anlatırken; Sergei Loznitsa, Stalin döneminde adalet arayışını konu alan İki Savcı ile uzun
bir aradan sonra kurmacaya dönüyor. Venedik’te dünya prömiyerini yapan, Noah Baumbach’ın
yönettiği Jay Kelly’de ise başrolleri George Clooney ile Adam Sandler üstleniyor.
Filmin parlak oyuncu kadrosunda ayrıca Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edwards,
Stacy Keach, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Hewson, Greta Gerwig ve Alba Rohrwacher da yer
alıyor.Doğada Delirmek Daha İyi
Alman auteur Christian Petzold, Aynalar No.3: Okyanusta Bir Tekne’de kırılgan ilişkiler ve sırları
odağa alırken, Brezilyalı yönetmen Kleber Mendonça Filho Gizli Ajan’da casusluk ve siyasal baskıyı
güçlü bir görsellikle harmanlıyor. Park Chan-wook’un karanlık kara komedisi Başka Yolu Yok, The
Squid Game’den tanıdığımız Lee Byung-hun’un etkileyici performansıyla öne çıkarken, Kirill
Serebrennikov imzalı Josef Mengele’nin Kayboluşu, “Ölüm Meleği” olarak bilinen cani doktorun
Güney Amerika’daki yıllarını takip eden çarpıcı bir tarihsel dram sunuyor. Macaristan’ın Oscar adayı
Yetim ise kendi çocukluğundan esinlenen László Nemes’in Venedik’te prömiyerini yapan son filmi.
Altın Lale ödüllü yönetmen Joachim Trier, Manevi Değer’de aile, hırs ve sanatsal yaratıcılığın
gölgelerini incelikle işlerken, bu yılın Filmekimi programı bir kez daha usta yönetmenlerin son
filmlerine evsahipliği yapıyor.
Ödüllü ve merakla beklenen filmlerJay Kelly
Filmekimi programında bu yıl Venedik’te Altın Aslan kazanan Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş /
Father Mother Sister Brother (Jim Jarmusch), Venedik’in ödüllü açılış filmi La Grazia (Paolo
Sorrentino), Cannes’da En İyi Senaryo ödülünü kazanan Genç Anneler / Young Mothers (Dardenne
Kardeşler), Cannes François-Chalais ödüllü İki Savcı / Two Prosecutors (Sergei Loznitsa),
Almanya’nın Oscar adayı Düşüşün Tınısı / Sound of Falling, Norveç’in Oscar adayı Manevi Değer /
Sentimental Value (Joachim Trier), Venedik’te prömiyer yapan Bugonia (Yorgos Lanthimos),
Cannes’da prömiyer yapan Eddington (Ari Aster), Venedik’te Altın Aslan için yarışan Frankenstein
(Guillermo del Toro), Cannes’da ödüller alan ve Brezilya’nın Oscar adayı Gizli Ajan / The Secret
Agent (Kleber Mendonça Filho), Cannes’da prömiyer yapan Josef Mengele’nin Kayboluşu (Kirill
Serebrennikov), Japonya’da 10 milyon izleyiciye ulaşarak gişe rekorları kıran ve ülkenin Oscar adayı
olan Kokuhô (Lee Sang-il), Cannes Belirli Bir Bakış Büyük Ödüllü ve Şili’nin Oscar adayı
Flamingonun Gizemli Bakışı (Diego Céspedes), Cannes Jüri Ödüllü ve İspanya’nın Oscar adayı
Sırat (Oliver Laxe), Berlin’de Andrew Scott’a Gümüş Ayı kazandıran Mavi Ay / Blue Moon (Richard
Linklater), Sundance Senaryo Ödüllü Üzgünüm, Bebeğim / Sorry, Baby (Eva Victor) ve Karlovy Vary
Büyük Ödüllü Doğada Delirmek Daha İyi / Better Go Mad in the Wild dâhil, farklı coğrafyalardan
güçlü yapımlar yer alıyor.
Henrik İbsen’in sevilen oyunu Hedda Gabler, Hollywood’un yükselen isimlerinden Nia DaCosta’nın
yönetmenliğinde Hedda ile yeniden beyazperdede hayat buluyor. Manuel Puig’in ünlü romanını temel
alarak sahnelenen ve Broadway’i kasıp kavuran Kander & Ebb müzikalinin sinema uyarlaması
Örümcek Kadının Öpücüğü, üç başrol oyuncusunun olağanüstü performanslarıyla dikkat çekiyor:
Jennifer Lopez, Diego Luna ve Tonatiuh. Filmin yönetmeniyse The Greatest Showman ve Chicago gibi
hit müzikal filmlerin senaryolarını yazan, Dreamgirls’ün de yönetmenliğini üstlenen Bill Condon.
Cannes’da prömiyerini yapan ve günümüzün en parlak iki erkek oyuncusu, Paul Mescal ve Josh Connor’ın başrolleri paylaştığı,Oliver Hermanus’un yönettiği The History of Sound / Sesin
Hikâyesi de Filmekimi programında.
Gazze’den üç film
Gazze’den, son dönemde ses getiren üç etkileyici yapıt da Filmekimi programında yer alıyor.
Kaouther Ben Hania’nın Venedik’te Gümüş Aslan dahil birçok ödül kazanan ve Tunus’un Oscar adayı
olan filmi Hind Rajab’ın Sesi iç parçalayıcı bir imdat çığlığı. Ocak 2024’te Gazze’de İsrail ateşi
altındaki bir arabada mahsur kalan altı yaşındaki kız çocuğu Hind Rajab’ın son saatlerini, kendisine
ambulans göndermeye çalışan Kızılay gönüllüleriyle yaptığı telefon görüşmesinin ses kayıtlarını da
kullanarak anlatıyor.
Sepideh Farsi’nin Cannes’da ACID programında prömiyerini yapan belgeseli Yüreğini Eline Al ve
Yürü, yönetmenin Gazze’deki muhabiri Fatem’le 200 günü aşan görüntü ve ses alışverişi üzerinden
kuşatma altındaki yaşamın tanıklığını anlatıyor; Fatem’in 16 Nisan 2025’te İsrail ateşiyle ölümü, filmi
sarsıcı bir ağıda dönüştürüyor.Bir Zamanlar Gazze’de
Tarzan & Arab Nasser’in western türündeki Bir Zamanlar Gazze’de filmi, 2007’de genç Yahya ile
lokantacı Usame’nin kibirli bir polisle mücadelesini merkezine alarak polisiye, dostluk ve komediyi
savaşın gölgesindeki gündelik hayatla buluşturuyor. Film, Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış
bölümünde En İyi Yönetmen ödülünü kazandı.
İstanbul Film Festivali’nin ödüllü filmleri
Bu yıl 44. İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale Yarışması’nda ödül kazanan üç film de Filmekimi
programında yer alıyor: En İyi Senaryo ödüllü O da Bir Şey mi (Pelin Esmer), En İyi Yönetmen ödüllü
Yeni Şafak Solarken (Gürcan Keltek) ve En İyi Erkek Oyuncu (Nazmi Kırık) ödüllü Uçan Köfteci
(Rezan Yeşilbaş).
Türkiye’den özel gösterimlerCam Sehpa
Can Evrenol’un dünya prömiyerini yapacak kara komedisi Cam Sehpa, yeni bebekli bir çiftin rüküş bir
kahve sehpası hevesiyle başlıyor ve banliyö sıkışmışlığında psikolojik bir cehenneme doğru ilerliyor.
Ceylan Özgün Özçelik’in, Gamze Arslan’ın “Ben Evlat Kız Evlat” öyküsünden uyarladığı kısa filmi Ada
ise, bir genç kızın parçalanmış hafızasında gezinen deneysel bir gündüz gerilimi.
Oyuncular ve yönetmenler seyirciyle buluşuyor
3 Ekim Cuma
● 16.00 · Kadıköy Sineması · Ada · Konuk: Ceylan Özgün Özçelik
4 Ekim Cumartesi
● 19.00 · Cinewam City’s Nişantaşı – Salon 7 · O da Bir Şey Mi · Konuk: Pelin Esmer
5 Ekim Pazar
● 19.00 · Cinewam City’s Nişantaşı – Salon 7 · Yeni Şafak Solarken · Konuk: Cem Yiğit
Üzümoğlu
8 Ekim Çarşamba
● 21.30 · Atlas 1948 Sineması · Cam Sehpa · Konuk: Can Evrenol ve film ekibi
9 Ekim Perşembe
● 21.30 · Kadıköy Sineması · Cam Sehpa · Konuk: Can Evrenol ve film ekibi
● 21.00 · Kült Kavaklıdere (Ankara) · O da Bir Şey Mi · Konuklar: Pelin Esmer & Merve Asya
Özgür
10 Ekim Cuma
● 21.30 · Cinewam City’s Nişantaşı – Salon 7 · Uçan Köfteci
● 21.00 · Kült Kavaklıdere (Ankara) · Yeni Şafak Solarken · Konuk: Gürcan Keltek
11 Ekim Cumartesi
● 21.00 · Kült Kavaklıdere (Ankara) · Cam Sehpa · Konuk: Can Evrenol
12 Ekim Pazar
● 19.00 · Cinewam City’s Nişantaşı – Salon 7 · Ada · Konuk: Ceylan Özgün Özçelik
16 Ekim Perşembe
● 18.00 · Sinema Anadolu (Eskişehir) · O da Bir Şey Mi · Konuklar: Pelin Esmer & Merve
Asya Özgür ·
18 Ekim Cumartesi
● 21.00 · Sinema Anadolu (Eskişehir) · Cam Sehpa · Konuk: Can Evrenol
24 Ekim Cuma
● 21.00 · Konak Pier Sineması (İzmir) · Cam Sehpa · Konuk: Can Evrenol
Filmekimi programı
1. Eddington / Ari Aster / ABD
2. Jay Kelly / Noah Baumbach / ABD, İngiltere, İtalya
3. Hind Rajab’ın Sesi / Sawt Hind Rajab / The Voice of Hind Rajab / Kaouther Ben Hania /
Tunus, Fransa, ABD
4. Enzo / Laurent Cantet, Robin Campillo / Fransa, İtalya, Belçika
5. Flamingonun Gizemli Bakışı / La Misteriosa Mirada del Flamenco / The Mysterious Gaze of
the Flamingo / Diego Céspedes / Şili, Fransa, Almanya, İspanya, Belçika
6. Başka Yolu Yok / No Other Choice / Park Chan-wook / Güney Kore
7. Çatıda Biri Var / Roofman / Derek Cianfrance / ABD
8. Örümcek Kadının Öpücüğü / Kiss of the Spider Woman / Bill Condon / ABD, Meksika
9. Orta Sınıf / Classe Moyenne / The Party’s Over / Antony Cordier / Fransa
10. Splitsville / Michael Angelo Covino / ABD
11. Hedda / Nia DaCosta / ABD
12. Genç Anneler / Jeunes Mères / Young Mothers / Jean-Pierre & Luc Dardenne / Fransa,
Belçika
13. Babamın Gölgesi / My Father’s Shadow / Akinola Davies / İngiltere, Nijerya, İrlanda
14. Frankenstein / Guillermo Del Toro / ABD
15. Aşk Mektupları / Des Preuves d’Amour / Love Letters / Alice Douard / Fransa
16. Alpha / Julia Ducournau / Fransa, Belçika
17. O Da Bir Şey Mi / Pelin Esmer / Türkiye, Bulgaristan, Romanya
18. Cam Sehpa / Can Evrenol / Türkiye
19. Yüreğini Eline Al ve Yürü / Put Your Soul on Your Hand and Walk / Sepideh Farsi / Fransa,
Filistin, İran
20. Sesin Hikâyesi / The History of Sound / Oliver Hermanus / İngiltere, İsveç, ABD, İtalya
21. Kız Kardeş / La Petite Dernière / The Little Sister / Hafsia Herzi / Fransa, Almanya
22. Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş / Father Mother Sister Brother / Jim Jarmusch / ABD,
İtalya, France, İrlanda
23. Yeni Şafak Solarken / Gürcan Keltek / Türkiye, İtalya, Almanya, Norveç, Hollanda
24. Gelecek De Gelecek / Colours of Time / La Venue de l’Avenir / Cédric Klapisch / Fransa,
Belçika
25. Bugonia / Yorgos Lanthimos / İngiltere
26. Sırat / Oliver Laxe / İspanya, Fransa
27. Mavi Ay / Blue Moon / Richard Linklater / ABD, İrlanda
28. Yeni Dalga / Nouvelle Vague / Richard Linklater / Fransa, ABD
29. İki Savcı / Two Prosecutors / Sergey Loznitsa / Fransa, Almanya, Hollanda, Letonya,
Romanya, Litvanya
30. Duse / Pietro Marcello / İtalya, Fransa
31. Gizli Ajan / O Agento Secreto / The Secret Agent / Kleber Mendonça Filho / Brezilya, Fransa,
Hollanda, Almanya
32. Bir Zamanlar Gazze’de / Once Upon A Time in Gaza / Tarzan & Arab Nasser / Filistin, Birleşik
Arap Emirlikleri, Fransa, Portekiz, Almanya, İngiltere, Ürdün
33. Yetim / Árva / Orphan / Laszlo Nemes / Macaristan, Fransa, Almanya, İngiltere
34. Ada / Ceylan Özgün Özçelik / Türkiye
35. Görünmez Kaza / Yek Tasadef Sadeh / It Was Just An Accident / Jafar Panahi / İran, Fransa,
Lüksemburg
36. Aynalar No.3 Okyanusta Bir Tekne / Miroirs No.3 / Mirrors No.3 / Christian Petzold / Almanya
37. Doğada Delirmek Daha İyi / Raději zešílet v divočině / Better Go Mad in the Wild / Miro Remo
/ Çekya, Slovakya
38. Ceza / Woman and Child / Saeed Roustayi / İran
39. Geber Aşkım / Die My Love / Lynne Ramsay / ABD
40. Cumhuriyetin Kartalları / Eagles of the Republic / Tarik Saleh / İsveç, Fransa, Danimarka,
Finlandiya
41. Kokuhô / Lee Sang-il / Japonya
42. Düşüşün Tınısı / In Die Sonne Schauen / Sound of Falling / Mascha Schilinski / Almanya
43. Josef Mengele’nin Kayboluşu / The Disappearance of Josef Mengele / Kirill Serebrennikov /
Fransa, Almanya, Meksika, ABD, İngiltere
44. La Grazia / Paolo Sorrentino / İtalya
45. Manevi Değer / Affeksjonsverdi / Sentimental Value / Joachim Trier / Norveç, Almanya,
Danimarka, Fransa, İsveç, İngiltere
46. Üzgünüm, Bebeğim / Sorry, Baby / Eva Victor / ABD
47. Yeniden / Rebuilding / Max Walker-Silverman / ABD
48. Uçan Köfteci / Rezan Yeşilbaş / Türkiye, Almanya, Bulgaristan
49. Özel Hayat / Vie Privée / A Private Life / Rebecca Zlotowski / Fransa