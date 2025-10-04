Filmekimi başladı

Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Filmekimi’nin basın buluşması 3 Ekim Cuma akşamı Paribu Art’ta

gerçekleştirildi. Buluşmada konuşan İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan konuklara

Filmekimi’yle ilgili ayrıntılı bilgi aktararak bu yıl ilk kez Filmekimi gösterimlerine evsahipliği yapan

Paribu Art’ta bulunmaktan memnuniyetini dile getirdi. Filmekimi sponsoru Paribu’nun Kurucu ve

CEO’su Yasin Oral ise “Sanata bilinçli bir sorumluluk olarak bakan Paribu, bu yıl Filmekimi’ni altıncı

kez destekliyor. 24. Filmekimi bizim için daha da anlamlı. Paribu’nun kültür-sanattaki uzun soluklu

destek yaklaşımını yansıtan Paribu Art, hem açılış galasına evsahipliği yapıyor hem de ilk kez

gösterim mekânlarına ekleniyor. Kültür-sanat dünyası için yeni bir buluşma noktası olarak

kurguladığımız Paribu Art’ın Filmekimi’ne evsahipliği yapmasından memnuniyet duyuyoruz,” dedi.

Filmekimi, İstanbul’da 12 Ekim'e kadar Atlas 1948, Cinewam City’s Nişantaşı, Kadıköy

Sineması ve Paribu Art’ta izleyicilerle buluşacak. Filmekimi, bu sonbaharda İstanbul’un yanı sıra 9-12

Filmekimi, İstanbul'da 12 Ekim'e kadar Atlas 1948, Cinewam City's Nişantaşı, Kadıköy Sineması ve Paribu Art'ta izleyicilerle buluşacak. Filmekimi, bu sonbaharda İstanbul'un yanı sıra 9-12 Ekim'de Ankara, 16-19 Ekim'de Eskişehir ve 23-26 Ekim'de İzmir'de Filmekimi coşkusunu farklı şehirlere taşıyacak. Yasin Oral-Kerem Ayan En iyiler Filmekimi'nde Cannes'da Altın Palmiye'yi kazanan It Was Just an Accident / Görünmez Kaza, Venedik'te Altın Aslan'ı kazanan Father Mother Sister Brother / Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş, Karlovy Vary'de Büyük Ödül kazanan Better Go Mad in the Wild / Doğada Delirmek Daha İyi bu yılın programında yer alıyor. Görünmez Kaza Usta yönetmenlerin yeni filmleri Her yıl olduğu gibi bu yıl da Filmekimi, usta yönetmenlerin heyecanla beklenen yeni filmlerini vizyondan önce sinemaseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Yönetmen Paolo Sorrentino, Toni Servillo ile yeniden bir araya geldiği La Grazia'da çok sevilen bir cumhurbaşkanının tartışmalı kararlarını mercek altına alıyor. Lynne Ramsay, Jennifer Lawrence ve Robert Pattinson'lı Geber Aşkım'da annelik, aşk ve akıl sağlığı üzerine sarsıcı bir dram aktarırken; Yorgos Lanthimos'un Emma Stone'lu Bugonia'sı, sürprizli bir gerilim-bilimkurguyla modern dünyaya keskin bir eleştiri yöneltiyor. Yılın en çok konuşulan filmlerinden Ari Aster imzalı Eddington, Joaquin Phoenix ve Pedro Pascal'ı pandemi günlerinde modern yaşamın kâbusuna sürüklüyor. Guillermo del Toro, çocukluk hayalini gerçekleştirerek Mary Shelley klasiği Frankenstein ile görkemli bir uyarlamaya imza atıyor. Eddington

Filmekimi'nde iki filmi bulunan Richard Linklater Mavi Ay ile Broadway'in perde arkasına nostaljik bir bakış sunuyor; Yeni Dalga'da ise Fransız Yeni Dalgası'nın efsanevi filmi À Bout de Souffle / Nefes Nefese'nin doğuş hikâyesini aynı teknikleri kullanarak anlatıyor. Cannes'da En İyi Senaryo ödülü kazanan Dardenne Kardeşler'in Genç Anneler filmi, hayata tutunmaya çalışan genç annelerin hikâyelerini anlatırken; Sergei Loznitsa, Stalin döneminde adalet arayışını konu alan İki Savcı ile uzun bir aradan sonra kurmacaya dönüyor. Venedik'te dünya prömiyerini yapan, Noah Baumbach'ın yönettiği Jay Kelly'de ise başrolleri George Clooney ile Adam Sandler üstleniyor. Filmin parlak oyuncu kadrosunda ayrıca Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edwards, Stacy Keach, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Hewson, Greta Gerwig ve Alba Rohrwacher da yer alıyor. Doğada Delirmek Daha İyi

Alman auteur Christian Petzold, Aynalar No.3: Okyanosta Bir Tekne'de kırılgan ilişkiler ve sırları odağa alırken, Brezilyalı yönetmen Kleber Mendonça Filho Gizli Ajan'da casusluk ve siyasal baskıyı güçlü bir görsellikle harmanlıyor. Park Chan-wook'un karanlık kara komedisi Başka Yolu Yok, The Squid Game'den tanıdığımız Lee Byung-hun'un etkileyici performansıyla öne çıkarken, Kirill Serebrennikov imzalı Josef Mengele'nin Kayboluşu, "Ölüm Meleği" olarak bilinen cani doktorun Güney Amerika'daki yıllarını takip eden çarpıcı bir tarihsel dram sunuyor. Macaristan'ın Oscar adayı Yetim ise kendi çocukluğundan esinlenen László Nemes'in Venedik'te prömiyerini yapan son filmi. Altın Lale ödüllü yönetmen Joachim Trier, Manevi Değer'de aile, hırs ve sanatsal yaratıcılığın gölgelerini incelikle işlerken, bu yılın Filmekimi programı bir kez daha usta yönetmenlerin son filmlerine evsahipliği yapıyor.

Ödüllü ve merakla beklenen filmler Jay Kelly Filmekimi programında bu yıl Venedik'te Altın Aslan kazanan Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş / Father Mother Sister Brother (Jim Jarmusch), Venedik'in ödüllü açılış filmi La Grazia (Paolo Sorrentino), Cannes'da En İyi Senaryo ödülünü kazanan Genç Anneler / Young Mothers (Dardenne Kardeşler), Cannes François-Chalais ödüllü İki Savcı / Two Prosecutors (Sergei Loznitsa), Almanya'nın Oscar adayı Düşüşün Tınısı / Sound of Falling, Norveç'in Oscar adayı Manevi Değer / Sentimental Value (Joachim Trier), Venedik'te prömiyer yapan Bugonia (Yorgos Lanthimos), Cannes'da prömiyer yapan Eddington (Ari Aster), Venedik'te Altın Aslan için yarışan Frankenstein (Guillermo del Toro), Cannes'da ödüller alan ve Brezilya'nın Oscar adayı Gizli Ajan / The Secret Agent (Kleber Mendonça Filho), Cannes'da prömiyer yapan Josef Mengele'nin Kayboluşu (Kirill Serebrennikov), Japonya'da 10 milyon izleyiciye ulaşarak gişe rekorları kıran ve ülkenin Oscar adayı olan Kokuhô (Lee Sang-il), Cannes Belirli Bir Bakış Büyük Ödüllü ve Şili'nin Oscar adayı Flamingonun Gizemli Bakışı (Diego Céspedes), Cannes Jüri Ödüllü ve İspanya'nın Oscar adayı Sırat (Oliver Laxe), Berlin'de Andrew Scott'a Gümüş Ayı kazandıran Mavi Ay / Blue Moon (Richard Linklater), Sundance Senaryo Ödüllü Üzgünüm, Bebeğim / Sorry, Baby (Eva Victor) ve Karlovy Vary Büyük Ödüllü Doğada Delirmek Daha İyi / Better Go Mad in the Wild dâhil, farklı coğrafyalardan güçlü yapımlar yer alıyor.

Henrik İbsen'in sevilen oyunu Hedda Gabler, Hollywood'un yükselen isimlerinden Nia DaCosta'nın yönetmenliğinde Hedda ile yeniden beyazperdede hayat buluyor. Manuel Puig'in ünlü romanını temel alarak sahnelenen ve Broadway'i kasıp kavuran Kander & Ebb müzikalinin sinema uyarlaması Örümcek Kadının Öpücüğü, üç başrol oyuncusunun olağanüstü performanslarıyla dikkat çekiyor: Jennifer Lopez, Diego Luna ve Tonatiuh. Filmin yönetmeniyse The Greatest Showman ve Chicago gibi hit müzikal filmlerin senaryolarını yazan, Dreamgirls'ün de yönetmenliğini üstlenen Bill Condon. Cannes'da prömiyerini yapan ve günümüzün en parlak iki erkek oyuncusu, Paul Mescal ve Josh Connor'ın başrolleri paylaştığı,Oliver Hermanus'un yönettiği The History of Sound / Sesin Hikâyesi de Filmekimi programında.

Gazze'den üç film Gazze'den, son dönemde ses getiren üç etkileyici yapıt da Filmekimi programında yer alıyor. Kaouther Ben Hania'nın Venedik'te Gümüş Aslan dahil birçok ödül kazanan ve Tunus'un Oscar adayı olan filmi Hind Rajab'ın Sesi iç parçalayıcı bir imdat çığlığı. Ocak 2024'te Gazze'de İsrail ateşi altındaki bir arabada mahsur kalan altı yaşındaki kız çocuğu Hind Rajab'ın son saatlerini, kendisine ambulans göndermeye çalışan Kızılay gönüllüleriyle yaptığı telefon görüşmesinin ses kayıtlarını da kullanarak anlatıyor. Sepideh Farsi'nin Cannes'da ACID programında prömiyerini yapan belgeseli Yüreğini Eline Al ve Yürü, yönetmenin Gazze'deki muhabiri Fatem'le 200 günü aşan görüntü ve ses alışverişi üzerinden kuşatma altındaki yaşamın tanıklığını anlatıyor; Fatem'in 16 Nisan 2025'te İsrail ateşiyle ölümü, filmi sarsıcı bir ağıda dönüştürüyor. Bir Zamanlar Gazze'de

Tarzan & Arab Nasser'in western türündeki Bir Zamanlar Gazze'de filmi, 2007'de genç Yahya ile lokantacı Usame'nin kibirli bir polisle mücadelesini merkezine alarak polisiye, dostluk ve komediyi savaşın gölgesindeki gündelik hayatla buluşturuyor. Film, Cannes Film Festivali'nin Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Yönetmen ödülünü kazandı. İstanbul Film Festivali'nin ödüllü filmleri Bu yıl 44. İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale Yarışması'nda ödül kazanan üç film de Filmekimi programında yer alıyor: En İyi Senaryo ödüllü O da Bir Şey mi (Pelin Esmer), En İyi Yönetmen ödüllü Yeni Şafak Solarken (Gürcan Keltek) ve En İyi Erkek Oyuncu (Nazmi Kırık) ödüllü Uçan Köfteci (Rezan Yeşilbaş). Türkiye'den özel gösterimler Cam Sehpa Can Evrenol'un dünya prömiyerini yapacak kara komedisi Cam Sehpa, yeni bebekli bir çiftin rüküş bir kahve sehpası hevesiyle başlıyor ve banliyö sıkışmışlığında psikolojik bir cehenneme doğru ilerliyor. Ceylan Özgün Özçelik'in, Gamze Arslan'ın "Ben Evlat Kız Evlat" öyküsünden uyarladığı kısa filmi Ada ise, bir genç kızın parçalanmış hafızasında gezinen deneysel bir gündüz gerilimi.

Oyuncular ve yönetmenler seyirciyle buluşuyor 3 Ekim Cuma ● 16.00 · Kadıköy Sineması · Ada · Konuk: Ceylan Özgün Özçelik 4 Ekim Cumartesi ● 19.00 · Cinewam City's Nişantaşı – Salon 7 · O da Bir Şey Mi · Konuk: Pelin Esmer 5 Ekim Pazar ● 19.00 · Cinewam City's Nişantaşı – Salon 7 · Yeni Şafak Solarken · Konuk: Cem Yiğit Üzümoğlu 8 Ekim Çarşamba ● 21.30 · Atlas 1948 Sineması · Cam Sehpa · Konuk: Can Evrenol ve film ekibi 9 Ekim Perşembe ● 21.30 · Kadıköy Sineması · Cam Sehpa · Konuk: Can Evrenol ve film ekibi ● 21.00 · Kült Kavaklıdere (Ankara) · O da Bir Şey Mi · Konuklar: Pelin Esmer & Merve Asya Özgür 10 Ekim Cuma ● 21.30 · Cinewam City's Nişantaşı – Salon 7 · Uçan Köfteci ● 21.00 · Kült Kavaklıdere (Ankara) · Yeni Şafak Solarken · Konuk: Gürcan Keltek 11 Ekim Cumartesi ● 21.00 · Kült Kavaklıdere (Ankara) · Cam Sehpa · Konuk: Can Evrenol 12 Ekim P

11 Ekim Cumartesi ● 21.00 · Kült Kavaklıdere (Ankara) · Cam Sehpa · Konuk: Can Evrenol 12 Ekim Pazar ● 19.00 · Cinewam City’s Nişantaşı – Salon 7 · Ada · Konuk: Ceylan Özgün Özçelik 16 Ekim Perşembe ● 18.00 · Sinema Anadolu (Eskişehir) · O da Bir Şey Mi · Konuklar: Pelin Esmer & Merve Asya Özgür · 18 Ekim Cumartesi ● 21.00 · Sinema Anadolu (Eskişehir) · Cam Sehpa · Konuk: Can Evrenol 24 Ekim Cuma ● 21.00 · Konak Pier Sineması (İzmir) · Cam Sehpa · Konuk: Can Evrenol Filmekimi programı 1. Eddington / Ari Aster / ABD 2. Jay Kelly / Noah Baumbach / ABD, İngiltere, İtalya 3. Hind Rajab’ın Sesi / Sawt Hind Rajab / The Voice of Hind Rajab / Kaouther Ben Hania / Tunus, Fransa, ABD 4. Enzo / Laurent Cantet, Robin Campillo / Fransa, İtalya, Belçika 5. Flamingonun Gizemli Bakışı / La Misteriosa Mirada del Flamenco / The Mysterious Gaze of the Flamingo / Diego Céspedes / Şili, Fransa, Almanya, İspanya, Belçika 6. Başka Yolu Yok / No Other Choice / Park Chan-wook / Güney Kore 7. Çatıda Biri Var / Roofman / Derek Cianfrance / ABD 8. Örümcek Kadının Öpücüğü / Kiss of the Spider Woman / Bill Condon / ABD, Meksika

9. Orta Sınıf / Classe Moyenne / The Party’s Over / Antony Cordier / Fransa 10. Splitsville / Michael Angelo Covino / ABD 11. Hedda / Nia DaCosta / ABD 12. Genç Anneler / Jeunes Mères / Young Mothers / Jean-Pierre & Luc Dardenne / Fransa, Belçika 13. Babamın Gölgesi / My Father’s Shadow / Akinola Davies / İngiltere, Nijerya, İrlanda 14. Frankenstein / Guillermo Del Toro / ABD 15. Aşk Mektupları / Des Preuves d’Amour / Love Letters / Alice Douard / Fransa 16. Alpha / Julia Ducournau / Fransa, Belçika 17. O Da Bir Şey Mi / Pelin Esmer / Türkiye, Bulgaristan, Romanya 18. Cam Sehpa / Can Evrenol / Türkiye 19. Yüreğini Eline Al ve Yürü / Put Your Soul on Your Hand and Walk / Sepideh Farsi / Fransa, Filistin, İran 20. Sesin Hikâyesi / The History of Sound / Oliver Hermanus / İngiltere, İsveç, ABD, İtalya 21. Kız Kardeş / La Petite Dernière / The Little Sister / Hafsia Herzi / Fransa, Almanya 22. Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş / Father Mother Sister Brother / Jim Jarmusch / ABD, İtalya, France, İrlanda 23. Yeni Şafak Solarken / Gürcan Keltek / Türkiye, İtalya, Almanya, Norveç, Hollanda

24. Gelecek De Gelecek / Colours of Time / La Venue de l’Avenir / Cédric Klapisch / Fransa, Belçika 25. Bugonia / Yorgos Lanthimos / İngiltere 26. Sırat / Oliver Laxe / İspanya, Fransa 27. Mavi Ay / Blue Moon / Richard Linklater / ABD, İrlanda 28. Yeni Dalga / Nouvelle Vague / Richard Linklater / Fransa, ABD 29. İki Savcı / Two Prosecutors / Sergey Loznitsa / Fransa, Almanya, Hollanda, Letonya, Romanya, Litvanya 30. Duse / Pietro Marcello / İtalya, Fransa 31. Gizli Ajan / O Agento Secreto / The Secret Agent / Kleber Mendonça Filho / Brezilya, Fransa, Hollanda, Almanya 32. Bir Zamanlar Gazze’de / Once Upon A Time in Gaza / Tarzan & Arab Nasser / Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Portekiz, Almanya, İngiltere, Ürdün 33. Yetim / Árva / Orphan / Laszlo Nemes / Macaristan, Fransa, Almanya, İngiltere 34. Ada / Ceylan Özgün Özçelik / Türkiye 35. Görünmez Kaza / Yek Tasadef Sadeh / It Was Just An Accident / Jafar Panahi / İran, Fransa, Lüksemburg 36. Aynalar No.3 Okyanusta Bir Tekne / Miroirs No.3 / Mirrors No.3 / Christian Petzold / Almanya 37. Doğada Delirmek Daha İyi / Raději zešílet v divočině / Better Go Mad in the Wild / Miro Remo

/ Çekya, Slovakya 38. Ceza / Woman and Child / Saeed Roustayi / İran 39. Geber Aşkım / Die My Love / Lynne Ramsay / ABD 40. Cumhuriyetin Kartalları / Eagles of the Republic / Tarik Saleh / İsveç, Fransa, Danimarka, Finlandiya 41. Kokuhô / Lee Sang-il / Japonya 42. Düşüşün Tınısı / In Die Sonne Schauen / Sound of Falling / Mascha Schilinski / Almanya 43. Josef Mengele’nin Kayboluşu / The Disappearance of Josef Mengele / Kirill Serebrennikov / Fransa, Almanya, Meksika, ABD, İngiltere 44. La Grazia / Paolo Sorrentino / İtalya 45. Manevi Değer / Affeksjonsverdi / Sentimental Value / Joachim Trier / Norveç, Almanya, Danimarka, Fransa, İsveç, İngiltere 46. Üzgünüm, Bebeğim / Sorry, Baby / Eva Victor / ABD 47. Yeniden / Rebuilding / Max Walker-Silverman / ABD 48. Uçan Köfteci / Rezan Yeşilbaş / Türkiye, Almanya, Bulgaristan 49. Özel Hayat / Vie Privée / A Private Life / Rebecca Zlotowski / Fransa