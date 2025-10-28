Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Filmekimi 70 bine yakın izleyiciye ulaştı

        Filmekimi 70 bine yakın izleyiciye ulaştı

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 24. kez düzenlenen Filmekimi, 3-12 Ekim'de İstanbul'da, 9-12 Ekim'de Ankara'da, 16-19 Ekim'de Eskişehir'de ve 23-26 Ekim'de İzmir'de sinemaseverlerle buluştu. Cannes'da Altın Palmiye'yi kazanan Görünmez Kaza, Venedik'te Altın Aslan'ı kazanan Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş, Karlovy Vary'de Büyük Ödül kazanan Doğada Delirmek Daha İyi; Venedik'in açılış filmi La Grazia gibi yapımların yanı sıra Eddington, Frankenstein ve Sırat gibi filmlerin öne çıktığı Filmekimi'nde toplam 49 film gösterildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 14:45 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filmekimi 70 bine yakın izleyiciye ulaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Paribu sponsorluğunda gerçekleştirilen Filmekimi, Cannes’dan Venedik’e, Sundance’ten Berlin’e saygın festivallerin en yeni ve ödüllü yapımlarını içeren programıyla 3-12 Ekim tarihlerinde İstanbul’da, 9-12 Ekim tarihlerinde Ankara'da, 16-19 Ekim tarihlerinde Eskişehir’de, 23-26 Ekim tarihlerinde İzmir’de sinemaseverlerle buluştu.

        Filmekimi filmleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Şişli'de City's Nişantaşı – CINEWAM Premium, Kadıköy’de Kadıköy Sineması ve Paribu Art'da gösterildi.

        REKLAM

        Filmler Ankara’da Kült Kavaklıdere’de, Eskişehir’de Sinema Anadolu’da, İzmir’de ise Paribu Cineverse Konak Pier İzmir’de izleyicilerle buluştu.

        Filmekimi T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla gerçekleşti.

        Filmekimi’nin programında, Cannes’da Altın Palmiye’yi kazanan It Was Just an Accident / Görünmez Kaza, François-Chalais ödüllü İki Savcı / Two Prosecutors ve Venedik’in ödüllü açılış filmi La Grazia gibi merakla beklenen filmler yer aldı. Filmekimi’nde Paolo Sorrentino, Lynne Ramsay, Yorgos Lanthimos, Ari Aster, Guillermo del Toro, Richard Linklater, Jean-Pierre ve Luc Dardenne, Sergei Loznitsa, Noah Baumbach, Christian Petzold, Kleber Mendonça Filho, Park Chan-wook, Kirill Serebrennikov gibi usta yönetmenlerin yeni filmleri gösterildi.

        ABD, Filistin, Tunus, Şili, Fransa, İtalya, Japonya, Türkiye, Macaristan, İran, Brezilya, Norveç yapımı filmlerin gösterildiği Filmekimi, ek gösterimlerle birlikte İstanbul, Ankara, Eskişehir ve İzmir’de 49 filmi toplam 221 seansta, 70 bine yakın izleyiciyle buluşturdu.

        REKLAM

        Gazze’nin sesini duyuran üç etkileyici yapıt da Filmekimi programında yer aldı: Kaouther Ben Hania’nın Venedik’te Gümüş Aslan dahil birçok ödül kazanan ve Tunus’un Oscar adayı olan filmi Hind Rajab’ın Sesi; Sepideh Farsi’nin Cannes’da ACID programında prömiyerini yapan belgeseli Yüreğini Eline Al ve Yürü; Tarzan & Arab Nasser’in western türündeki filmi Bir Zamanlar Gazze’de.

        Bu yıl 44. İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale Yarışması’nda ödül kazanan üç film de Filmekimi programında yer aldı: En İyi Senaryo ödüllü O da Bir Şey mi (Pelin Esmer), En İyi Yönetmen ödüllü Yeni Şafak Solarken (Gürcan Keltek) ve En İyi Erkek Oyuncu (Nazmi Kırık) ödüllü Uçan Köfteci (Rezan Yeşilbaş).

        Can Evrenol’un son filmi Cam Sehpa dünya prömiyerini Filmekimi’nde yaptı. Ceylan Özgün Özçelik’in, Gamze Arslan’ın “Ben Evlat Kız Evlat” öyküsünden uyarladığı kısa filmi Ada programda yer aldı.

        Öte yandan 25. Filmekimi gelecek yıl, yine ekim ayında yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #filmekimi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Altay çağı
        Altay çağı
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        TOKİ'den uyarı
        TOKİ'den uyarı
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Habertürk Anasayfa