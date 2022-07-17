Sete çıkmak için hazırlar

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Erkan Petekkaya, Fırat Doğruloğlu, Levent Ülgen, Çiçek Dilligil, Tolga Güleç, Aslıhan Karalar, Orçun Kaptan ve Deniz Hamzaoğlu'nun başrollerini paylaştığı 'Filme Gel'in çekim hazırlıkları tamamlandı.

Çekimleri önümüzdeki günlerde İstanbul'da başlayacak ve Çanakkale'de devam edecek film, üç kafa dengi arkadaşın sinema filmi çekme hayaliyle çıktıkları yolda yaşadıkları maceraları beyazperdeye taşıyacak.

'Filme Gel'in konusu kısaca şöyle: Setlerde figüranlık yapan 'Çetin'in en büyük hayali başrole yükselmektir. Yıllarca yurtdışında yaşayan ve orada aslında korsan CD satan 'Necmi', memleketine döndüğünde yönetmen olduğu yalanını söylemiştir. 'Muzo' ise ne iş bulsa yapan ama hiçbirinde dikiş tutturamayan bir adamdır. Üç kafadar, senaryosunu 'Necmi'nin yazdığı filmi çekmeye karar verir.