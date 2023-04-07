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FİLM-YÖN'ün yeni yönetim kurulunun çoğunluğunu kadınlar oluşturdu

Giriş: 07.04.2023 - 14:55 | Güncelleme: ABONE OL
FİLM-YÖN'ün yeni yönetim kurulunun çoğunluğunu kadınlar oluşturdu
Yeni isimler yönetimi devraldı
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Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN) kadınların çoğunlukta olduğu yeni yönetimle çalışmalarına başladı

HABERTURK.COM

Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN) üyeleri, genel kurulda özellikle kadınların ağırlıkta olduğu bir yönetimi seçti.
Biket İlhan başkanlığında; Çiğdem Vitrinel, Eylem Kaftan, Vuslat Saracoğlu, Aydın Orak, Tayfur Aydın ve Cengiz Özkarabekir yeni yönetimi devraldı.

FİLM - YÖN Türkiye’de sadece film yönetmenlerinin üyesi olduğu tek sivil toplum örgütü. Farklı dünya görüşünden, farklı inançlardan ve farklı sinema yaklaşımlarından bütün yönetmenler bu derneğin üyesi.
Yönetmen Reis Çelik’in 12 yıldır başkanlığını yaptığı FİLM-YÖN’de genel kurul öncesi görevi yeni bir ekibe devretmek isteğini belirterek aday olmadı. Genel kurulda yapılan oylamada kadın ve genç yönetmenlerin ağırlıkta olduğu bir yönetim seçildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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