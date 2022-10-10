İyi haberi eşinden aldı

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Usta oyuncu Filiz Akın, iki ay önce akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Üç gün yoğun bakımda kalan Akın, ardından normal odaya alınmıştı. Kısa bir süre sonra ise ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle Filiz Akın'ın boğazından parça alınmıştı. Usta oyuncunun, tahlil sonuçlarının temiz çıktığı öğrenildi. İYİ HABERİ EŞİNDEN ALDI İyi haberi eşinden alan Filiz Akın, Sönmez Köksal ile birlikte çekilen bu anlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Akın, gönderisine, "Eşim benden de endişeli olunca, raporun yazılmasını beklemeden kötü huylu nodül olmadığını öğrenip geldiği günden... İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle... Günaydın... " ifadelerini not düştü. Takipçileri ise usta oyuncunun paylaşımına, "Geçmiş olsun" mesajları yağdırdı.

"HİÇBİR DUYGUYU HAKKINI VEREREK YAŞAMADIM" Öte yandan usta oyuncu, daha önce özel yaşamı ve iş hayatını anlattığı "Hayatın Provası Yok" isimli kitabını hayranlarıyla paylaşmıştı. Filiz Akın, nehir söyleşi türündeki kitapta, "Oyunculuk yaparken es geçtiğin ya da doya doya yaşamadığın duygular oldu mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti: Biz o kadar yoğun çalışırdık ki, yakınlarımızın cenazesine bile katılamadığımız olurdu. Fazla özveri isteyen bir işti sinema. Günler, geceler boyunca çalışırdık... Hiçbir duyguyu hakkını vererek yaşadığımı söyleyemem! Kadın olmak ne tuhaf... Ayrıca bunun hakkını nasıl verebilirsiniz? Bol bol süslenmek, giyinmek, farkını ortaya koymak ise evet, bunları filmlerimizde rol gereği yaptık. Bir de ayrıca yapacak zaman yok. Abla olmak duygusu örneğin... Kız kardeşimi hep sevdim, hep ihtiyacı olduğunda yanında olmaya çalıştım. Annemle de öyle... Onlarla her an birlikte olamıyordum ama destektik birbirimize. Hayat böyle bir role uygun görmüştü bizi. Gerçek yaşamdan çok filmlerde yaşanacak ana temalar, duygular... Ama bunu şikayet olarak söylemiyorum. 'Değdi mi?' demiyorum en azından. Değdiğine inanıyorum. Şu gördüğüm sevgi, saygı... Az şey mi bunlar?

"KANSERİ BİLE NAZİKÇE KARŞILADI" Ayrıca kitapta ünlü isimlerin Filiz Akın ile ilgili düşüncelerine de yer verilmişti. İşte o isimlerden bazıları... * Zülfü Livaneli: Film yıldızı olmak ilginç bir deneyim. Kim bilir kaç insanın hayalini süslüyorsun, kim bilir kaç bin duvarda resmin asılı, kim bilir kaç genç kız sana benzemeye çalışıyor? İşte bütün bunlara rağmen sahici, yalın, dost bir insan kalabilmek için Filiz Akın olmak gerekiyor. * Türkan Şoray: Adını duyunca içimin titrediği Filiz; Narin, duygusal, zarif kişiliğinin yanı sıra her olayı metanetle karşılayan çok güçlü bir yanı da olan arkadaşım. En umutsuz anda bile, bir umut ışığı yakalar.

* Oya Başar: Çocukken açık hava sinemasına gider, o sihirli dünyayı seyrederdik. Sarı uzun saçları, zarafeti ve şıklığı bana hep çok farklı gelmişti. Yıllar sonra kendisini tanıdığımda ruhunun da ne kadar güzel ve gerçek olduğunu gördüm. Benim hem ablam, hem arkadaşım, hem sırdaşım oldu. * İlker İnanoğlu: Bana hayat veren insan. Zevkli, kaliteli, kibarlık örneği. Kanseri bile nazikçe karşılayan hayat öğretmenim. Beni hep şaşırtmayı başaran benim en iyi arkadaşım, annem... Fotoğraflar: Instagram, AA, AHT, İHA FİLİZ AKIN: BAZI ÇOCUKLAR İÇİN BODRUM TENHALAŞTI Yeşilçam denilince akla gelen il...

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