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        Haberler Magazin Filiz Akın'ın mezar taşı yapıldı

        Filiz Akın'ın mezar taşı yapıldı

        21 Mart'ta hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane ismi Filiz Akın, vasiyeti gereği sessiz sedasız toprağa verilmişti. Akın'ın mezar taşı yapıldı. Kabri de en sevdiği beyaz çiçeklerle süslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 20:18 Güncelleme: 27.03.2025 - 20:59
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        Mezar taşı yapıldı
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        Yeşilçam’ın 'Dört Yapraklı Yoncası'ndan biri olan Filiz Akın, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına 82 yaşında yenik düştü. Ancak vefatı, kamuoyundan gizli tutuldu ve vasiyeti gereği cenazesi sadece ailesinin katılımıyla sessiz sedasız bir şekilde Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Usta oyuncunun mezarı, kariyerinin ilk yıllarında rol aldığı Beyaz Güvercin ve Zambaklar Açarken filmlerinin yönetmeni Nejat Saydam’ın mezarının hemen yanında yer aldı.

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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Akın'ın mezar taşı yapıldı. Kabri de en sevdiği beyaz çiçeklerle süslendi.

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        #Filiz Akın

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