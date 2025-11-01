Habertürk
        Filistin, İsrail'in hapishanelerindeki esirlere yönelik suçlarını durdurmak için harekete geçme çağrısı yaptı

        Filistin, İsrail'in hapishanelerindeki esirlere yönelik suçlarını durdurmak için harekete geçme çağrısı yaptı

        Filistin yönetimi, uluslararası toplumu, İsrail'in cezaevlerindeki Filistinli tutuklulara yönelik işlediği suçların durdurulması için acilen harekete geçmeye çağırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 11:44 Güncelleme: 01.11.2025 - 11:44
        Filistin'den uluslararası topluma 'İsrail' çağrısı
        Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İsrail hapishanesindeki Filistinlileri aşağılayan görüntüleri paylaşarak idam çağrısında bulunmasına dair yazılı açıklama yaptı.

        Bakanlığın açıklamasında, İsrail hükümeti ve Ben-Gvir'in, hapishanelerindeki Filistinli esirlere karşı savaş suçları, baskıcı politikalar ve sistematik kötü muamelede bulunduğu belirtildi.

        İsrail ve sömürgeci sisteminin keyfi tutuklama ve işkenceyi savaş aracı olarak kullandığı aktarılan açıklamada, İsrail'in Filistinli esirlere karşı işlediği suçların "uluslararası hukuka göre hesap vermeyi ve cezalandırılmayı gerektiren savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" olduğu vurgulandı.

        Açıklamada, İsrail'in Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin hapishanelerdeki Filistinli esirleri ziyaret etmesini engellemeye devam etmesi ve esirleri aile ziyaretlerinden mahrum bırakması, "uluslararası insancıl hukukun ve Cenevre Sözleşmeleri'nin açık bir ihlali" olarak değerlendirildi.

        İsrail'in hapishanelerde Filistinli esirlere karşı "işkence, mahrumiyet, kasıtlı tıbbi ihmal, toplu cezalandırma ve yavaş yavaş öldürme" gibi "suç" niteliğinde uygulamalar yaptığı belirtilen açıklamada, bu uygulamaların, İsrail'in bulundukları her yerde Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırımın bir uzantısı olduğuna işaret edildi.

        Bakanlığın açıklamasında, uluslararası topluma ve kurumlarına, Filistinli esirlere yönelik bu politikaların ve işlenen suçların önlenmesi ve durdurulması için acilen harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu.

        Esirlerin hayatlarından ve güvenliğinden tamamen İsrail hükümetinin sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası toplumun sessizliğinin, İsrail'i suçlarını ve onlara karşı sistematik ihlallerini sürdürmeye teşvik ettiği vurgulandı.

        İsrail basınında çıkan görüntülerde, hapishanedeki çok sayıda Filistinlinin avluda elleri arkadan bağlı şekilde yüzüstü yerde yattığı görülmüştü.

        Avludaki İsrail bayrağı önünde yüzüstü yatırılan tutuklulara işaret eden Ben-Gvir, Filistinli tutuklulara en asgari koşulları uyguladıklarını söylemişti.

        Filistinli tutuklulara en asgari koşulları uygulamakla övünen Ben-Gvir, "Yapılması gereken bir şey daha var; idam cezası." ifadesini kullanmıştı.

