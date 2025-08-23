Habertürk
        Filistin'in Oscar adayı

        Filistin'in Oscar adayı

        TRT ortak yapımı 'Palestine 36', Filistin'in resmi adayı olarak 98. Akademi Ödülleri'nde yarışacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2025 - 13:57 Güncelleme: 23.08.2025 - 13:57
        Filistin'in Oscar adayı
        TRT'den yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini ödüllü Annemarie Jacir'in üstlendiği, yapımcılığını Filistinli Osama Bawardi'nin gerçekleştirdiği 'Palestine 36', gelecek yıl Akademi Ödülleri'nde Filistin'in resmi adayı oldu.

        Filmin oyuncuları arasında; Hiam Abbass, Kamel Al Basha, Yasmine Al-Massri, Jalal Altawil, Robert Aramayo, Saleh Bakri, Yafa Bakri, Karim Daoud Anaya, Billy Howle, Dhafer L'Abidine, Liam Cunningham ve Jeremy Irons yer alıyor.

        Filistin halkının İngiltere'nin 30 yıllık sömürge yönetimine karşı ayaklanmasını konu alan 'Palestine 36', dünya prömiyerini 4-14 Eylül'de 50'nci kez gerçekleştirilecek olan Toronto Film Festivali'nin "Gala Presentations" (Gala Gösterimleri) bölümünde yapacak.

        Yönetmen Annemaria Jacir'in 'Wajib' (Düğün Davetiyesi), 'When I Saw You' (Seni Gördüğümde) ve 'Salt of This Sea! (Bu Denizin Tuzu) filmleri de daha önce Filistin'in Oscar adayı olarak belirlenmişti.

        'Palestine 36'nın konusu özetle şöyle: Yıl 1936. Filistin'de köyler, İngiltere'nin sömürge yönetimine karşı ayağa kalkarken Yusuf, kırsaldaki evi ile Kudüs arasında gidip gelir, büyüyen huzursuzluğun ötesinde bir gelecek özlemi duyar ancak tarih acımasızdır. Avrupa'dan gelen Yahudi göçmenlerin sayısı artarken Filistin halkı, İngiltere'nin 30 yıllık hakimiyetine karşı en büyük ve en uzun süren ayaklanmada birleşir. Tüm taraflar, Britanya İmparatorluğu ve tüm bölgenin geleceği açısından belirleyici olacak kaçınılmaz bir çarpışmaya doğru sürüklenir.

