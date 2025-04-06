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        Haberler Dünya Ortadoğu Filistin'de "genel grev" ilan edildi | Dış Haberler

        Filistin'de "genel grev" ilan edildi

        Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'yle dayanışma ve bölgeye yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail üzerinde baskı kurmak amacıyla yarın Filistin'de ve ülke dışındaki tüm Filistin mülteci kamplarında "genel grev" ilan etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 20:08 Güncelleme: 06.04.2025 - 20:08
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        Filistin'de "genel grev" ilan edildi
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        Filistinli gruplardan yapılan ortak açıklamada, "İşgal altındaki tüm Filistin topraklarında hayatın bütün yönlerini içeren kapsamlı bir genel grev çağrısı yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Filistin topraklarında ve yurt dışındaki mülteci kamplarında bulunan Filistinlilere ve dünyadaki tüm özgür insanlara çağrı yapılan açıklamada, "Sesimizi yükseltmeli ve işgalin sivilleri, çocukları ve kadınları da içeren katliamlarını ve halkımızı yerinden etmeyi amaçlayan yıkımını açığa çıkarmalıyız." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada ayrıca Gazze'de Filistin halkına karşı devam eden etnik savaşın durması için acil harekete geçilmesi, İsrail'e yaptırımlar getirilmesi ve terörist hükümetin hesaba çekilmesi gerektiği vurgulandı.

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        Öte yandan Hamas da Gazze'de devam eden saldırılara karşı kapsamlı grev ve yürüyüş çağrısında bulundu.

        Hamas yöneticilerinden Abdurrahman Şedid, yaptığı yazılı açıklamada "Halkımız ve direniş, işgal güçlerinin Gazze ve Batı Şeria'ya ilişkin bütün kirli planlarını boşa çıkaracaktır. İşgal güçleri nasıl ki daha önce müzakereyle gerçekleştirmekten aciz kaldığı şeyleri savaş ve cinayetlerle de başaramayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Batı Şeria'daki Filistinlilere seslenen Şedid, şunları kaydetti:

        "Batı Şeria'daki tüm halkımızın, özellikle Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerine karşı korkunç katliamlar ve vahşi suçlar işlendiği bu süreçte, hayati ve önemli ulusal rollerini yerine getirmeleri gerekiyor."

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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