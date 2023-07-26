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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da Filipinli kadın ölü bulundu! Kokuyla ortaya çıktı

        İstanbul'da Filipinli kadının sır ölümü! Evinden gelen kokuyla ortaya çıktı

        İstanbul'da, Filipin asıllı Marilyn Carino Esen'in evinde evinde cansız bedeni bulundu. Koku üzerine ortaya çıkan olayda yaklaşık 1 hafta önce öldüğü tahmin edilen Esen'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurum Morguna kaldırıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 18:07
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        Filipinli kadın ölü bulundu! Kokuyla ortaya çıktı
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        İstanbul'un Kağıthane ilçesi Gültepe Ortabayır Mahallesi Sevda Sokak'ta saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir binanın bodrum katında oturan Filipin asıllı Marilyn Carino Esen'in (56) dairesinden gelen kokuyu fark eden komşuları durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine giden polis, itfaiye ekiplerinin yardımıyla içeriye girince Esen'in çürümeye yüz tutmuş cesediyle karşılaştı. Yaklaşık 1 hafta önce ölmüş olduğu tahmin edilen Marilyn Carino Esen'in cesedinden yayılan koku nedeniyle olay yeri inceleme ekipleri daireye gaz maskesi ile girebildi.

        Polis, ceset ve dairede yaptığı incelemelerde ölüm nedenini kesin olarak belirleyebilecek herhangi bir bulguya rastlayamadı. Savcının olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından Marilyn Carino Esen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

        İkinci evliliğini bir Türk vatandaşıyla yaptıktan sonra Türkiye'ye yerleştiği öğrenilen Marilyn Carino Esen'in arkadaşları ölüm haberini alır almaz olay yerine geldi.

        Esen'in bir süredir psikolojik sorunları olduğunu ve kendileriyle de görüşmek istemediğini ifade eden bir arkadaşı "Bu kadın daha önce çok iyi ve çalışkan biriydi. Kocası vefat etti. Daha önce Reşit Paşa'da oturuyorlardı. Kocasının vefatından sonra buraya taşındı. Arkadaşlarıyla beraber kalıyordu o zamanlar. Daha sonra yanında kalan ablamız Filipin'e gidince tek başına kalmaya başladı. Biz her zaman geliyoruz, onunla konuşmaya çalışıyoruz, ama bizi kovuyor. Biz ona yemek götürüyoruz, yemiyor. 'Siz gidin, size ihtiyacım yok' dedi. Kilise arkadaşları da buraya geliyorlar, konuşmak istiyorlar. Ama onları da istemiyor, her zaman bağırıyor. 'Siz gidin, hayvansınız siz' falan. Biz elimizden gelen yardımı etmeye çalıştık. Ama maalesef kabul etmiyor. O yüzden haberi duyunca hemen buraya koşup geldim" diye konuştu.

        #istanbul haberleri
        #filipinli kadın
        #Son dakika haberler
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