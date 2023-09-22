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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? - Voleybol Haberleri

        Türkiye Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        2024 Paris Olimpiyat elemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Filenin Sultanları bugün Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yogoyi Spor Salonu'nda gerçekleşecek maç hakkında bilgileri sizlerle paylaştık. İşte "Türkiye Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 07:44 Güncelleme: 22.09.2023 - 07:44
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        • 1

          Türkiye Brezilya voleybol maçı için geri sayım sürüyor. 2024 Paris Olimpiyat elemeleri B grubunda mücadelesine devam eden Filenin Sultanları çıktıkları 4 maçta 4 galibiyet aldı. Peki, Türkiye Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte Türkiye Brezilya karşılaşması hakkında merak edilenler...

        • 2

          FİLENİN SULTANLARI BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN?

          A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu 5. maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

          Zorlu mücadele 22 Eylül TSİ: 10:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

        • 3

          FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ SONUÇLARI

          15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko

          17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan

          19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru

          20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin

        • 4

          FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

          22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya

          23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya

          24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika

        • 5

          2024 PARIS OLİMPİYAT ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU

          1- Japonya / 12 Puan (4 maç)

          2- Türkiye / 12 Puan (4 maç)

          3- Brezilya / 11 Puan (4 maç)

          4- Belçika / 6 Puan (4 maç)

          5- Arjantin / 3 Puan (4 maç)

          6- Porto Riko / 3 Puan (4 maç)

          7- Bulgaristan / 1 Puan (4 maç)

          8- Peru / 0 Puan (4 maç)

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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