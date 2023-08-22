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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları'nın rakibi Yunanistan: Hedef 4'te 4! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları'nın rakibi Yunanistan: Hedef 4'te 4!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki 4'üncü maçında yarın Yunanistan ile karşılaşacak. Filenin Sultanları'nda hedef 4'te 4 yapmak. İşte mücadeleye dair detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:52 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:52
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        Filenin Sultanları'nda hedef 4'te 4!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki 4'üncü maçında yarın Yunanistan ile karşılaşacak.

        Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.

        Grup maçlarına 3-0'lık İsveç ve Azerbaycan galibiyetleriyle başlayan Filenin Sultanları, Çekya'yı ise 3-1 mağlup etti.

        Milliler, 24 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak.

        KADRO

        Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

        Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

        Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

        Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

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        Pasör çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

        4 ÜLKE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

        Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yaptığı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.

        Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

        Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

        Şampiyonada gruplar şu şekilde oluşuyor:

        A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan

        B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre

        C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan

        D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya

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