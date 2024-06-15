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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, Çin'e yenildi: 3-2 - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları, Çin'e yenildi: 3-2

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki üçüncü maçında Çin'e 3-2 yenildi. Hong Kong'da oynanan bu maç Türkiye'nin 11. maçında 3. yenilgisi oldu. Son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", finallere katılmayı garantiledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 18:11 Güncelleme: 15.06.2024 - 18:11
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        Filenin Sultanları, Çin'e yenildi
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki üçüncü maçında Çin'e 3-2 yenildi.

        Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi 3-2 kaybeden Türkiye, 11. maçında 3. yenilgisini aldı.

        Son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", finalleri garantilediği organizasyonun grup aşamasındaki son maçında, yarın lider Brezilya'yla TSİ 12.00'de karşılaşacak.

        Salon: Hong Kong Kolezyum

        Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Sumie Myoi (Japonya)

        Çin: Diao, Li, Yuanyuan Wang, Gong, Wu, Yuan (Mengjie Wang, Ni, Zheng, Zhang, Xu)

        Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Cansu Özbay, Ayça Aykaç, Tuğba İvegin, Beyza Arıcı)

        Setler: 21-25, 17-25, 25-21, 25-23, 15-13

        Süre: 110 dakika

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