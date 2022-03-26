"Her şey yolunda"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Fikret Orman-Tuğba Coşkun çifti, önceki akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. İkili, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.

"HER ŞEY YOLUNDA"

"Kimi bekliyorsunuz burada?" diyen Fikret Orman, "Şansa biz denk geldik galiba. Her şey yolunda." ifadelerini kullandı.

Çift, ardından araçlarına binip, evlerinin yolunu tuttu.