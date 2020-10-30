Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman, önceki gün sevgilisi Tuğba Coşkun ile yürüyüşte görüntülendi.

Uzun zamandır sabahları düzenli spor yapan ikili, havanın da güzel olmasını fırsat bilerek, geleneği bozmadı.

Keyifli halleriyle dikkat çeken çift, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.