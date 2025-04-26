FIFA'dan Türk kulüplerine transfer yasağı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bazı Türk futbol takımlarına transfer yasağı getirdi.

FIFA'nın internet sitesindeki transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre 5 kulübün transfer tahtası 22 Nisan'dan sonra kapatıldı.

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Trendol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı verilirken Corendon Alanyaspor ve Onvo Antalyaspor'a da mali anlaşmazlıklar ortadan kaldırılıncaya kadar transfer yasağı uygulandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a da mali anlaşmazlıklar ortadan kaldırılıncaya kadar transfer yasağı getirilirken Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'a da 3 dönem transfer yasağı verildi.

EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA! Eyüpspor, transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Eski oyuncularımızdan Francis Ezeh’nin FIFA nezdinde ikame etmiş olduğu davaya ilişkin alacakaları 25.04.2025 tarihinde ödenmiş olup, transfer yasağı kaldırılmıştır. FIFA tarafından gerekli prosedür işletilerek gerekli işlemler yapılacaktır. FIFA’nın Mayıs ayı bülteninde ilgili yasağın kaldırıldığı hususunun görülebileceğini tüm spor kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.