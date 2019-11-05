05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geleceğe Nefes Ol kampanyası, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde başlatıldı. Büyük ilgi ile karşılaşılan Geleceğe Nefes Ol kampanyasında belirlenen sürenin bitmesine 6 gün kala hedeflenen fidan sahiplenme sayısı aşıldı. 11 milyon ağaç dikme kampanyası ile Türkiye Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek. Geleceğe Nefes Ol Kampanyası'na katılım 11 Kasım'a kadar alınmaya devam edilecek.
EN ÇOK FİDAN MANİSA'YA
Kampanyaya katılımda yüzde 164 oranla en çok Manisa için gerçekleştirildi. Sırayla Isparta, Bingöl, Tunceli ve Yozgat ilk 5'e girerek en çok fidan dikilecek iller olacak.
GELECEĞE NEFES'TEN TEŞEKKÜR
Kampanyanın yürütüldüğü ve fidanların sahiplenildiği resmi site olan gelecegenefes.com'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından katılımcı vatandaşlara teşekkür edilerek şöyle denildi:
"Teşekkürler Türkiye ‘Geleceğe Nefes’ seferberliğinde 11 Kasım 2019’da 81 ilde 2023 noktada dikilecek 11 milyon fidanı kısa sürede sahiplendiniz.
Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak konusundaki bu heyecana karşılık fidan sahiplenme kampanyamıza devam ediyoruz. Sahipleneceğiniz veya bağışlayacağınız fidanları 11 Kasım sonrasında da toprakla buluşturmaya devam edeceğiz.
Haydi Türkiye bir gün değil, her gün geleceğe nefes olmaya…"
GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI'NA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Daha yeşil bir Türkiye için tüm yurtta fidanların toprakla buluşacağı seferberliğe katılmak isteyen vatandaşlar 'Geleceğe Nefes' (gelecegenefes.com) internet sayfasında en altta bulunan 'fidan sahiplen' butonuna tıklaması gerekiyor.
Ardından yeni açılan sayfada sağ tarafta bulunan isim ve mail adresi bilgileri verildikten sonra katıl butonuna basarak kampanyaya katılabilirsiniz. Kampanyaya katılım belgesini de aynı sayfa üzerinden talep edebilirsiniz.
GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI'NA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN
FİDAN BAĞIŞI DA YAPILABİLİR
Ayrıca aynı sayfada fidan bağışı yapmak da mümkün. Fidan bağışında 1 fidan bedeli 10 lira olarak belirleniyor. Dilenirse fidan bağışı için sertifika talep edilebilir, kendiniz için ya da sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.
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