TEMA Vakfının amacı, kendiliğinden yetişen doğal ormanları korumak, ağaçlandırma çalışmaları yapmaktır. Yurt genelinde baş gösteren yangınlar milyonların yüreğini de yaktı. Şimdi yurt genelinde yangında yitirdiğimiz ağaçlarımızın yerine yenilerini dikmek için seferberlik başlatıldı.

TEMA VAKFI FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

TEMA Vakfının resmi sitesinde yer alan 'Bağış Yap' butonu tıklanır. Açılan sayfada bağış yapılacak seçenekler listelenir. Bağış türünü seçtikten sonra verilen alanlar doldurularak bağış gerçekleştirilir.

TEMA VAKFI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

FİDAN BAĞIŞI ÜCRETİ NE KADAR?

Kampanyaya katılım "www.tema.org.tr" internet adresinden gerçekleşecek. Fidan Birim Bedeli 13 TL (En az 3 adet Fidan Bağışı ile işlem başlatılabilir.) Bu sayfada karşınıza çıkan "Bağış Yap" ekranına tıklayarak fidan bağışını yapabilirsiniz.