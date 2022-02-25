B Grubu'nu lider tamamlayan Fenerbahçe Safiport, çeyrek finalde Fransa'nın BLMA takımıyla eşleşti.

Son 8 mücadelesinde iki galibiyete ulaşan takımlar yarı finale yükselecek. Sarı-lacivertliler, tur atlaması durumunda yarı finalde Beretta Famila Schio-Perfumerias Avenida eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe Safiport, BLMA'yı 8 Mart'ta yapılacak ilk maçta İstanbul'da ağırlayacak. İkinci karşılaşma, 15 Mart'ta Fransa'da yapılacak, gerekirse üçüncü mücadele ise 18 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

Ligde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

UMMC Ekaterinburg (Rusya) - Dinamo Kursk (Rusya)

Sopron Basket (Macaristan) - USK Prag (Çekya)

Perfumerias Avenida (İspanya) - Beretta Famila Schio (İtalya)

Fenerbahçe Safiport (Türkiye) - BLMA (Fransa)