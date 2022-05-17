Feyza Aktan kimdir, kaç yaşında, mesleği ne ve nereli? Feyza Aktan Özcan Deniz velayet davası son durum

Özcan Deniz ile kısa süren evliliğinin ardından olaylı boşanma davasında adını sıkça duyduğumuz Feyza Aktan kimdir, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Olaylı evliliğin ardından dava süreci devam ederken magazin dünyasından gelişmeleri yakından takip edenler Feyza Aktan, Özcan Deniz velayet davasındaki son durumu merak edip araştırıyor. Peki Feyza Aktan kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, nereli? Feyza Aktan Özcan Deniz velayet davasındaki son durum. İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...

FEYZA AKTAN KİMDİR?

Feyza Aktan 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 8 Mart 2018'de 1 yıldır birlikte olduğu Özcan Deniz dünya evine girmişti. Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi. Oğlunun ilk fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan Deniz, “Geldi mucizem Tarifi zor duygular içindeyim” notunu düşmüştü.

2019 yılında Özcan Deniz ile olan evliliğini sonlandıran Feyza Aktan, bir süredir Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davayla gündeme geliyor. Aktan, Özcan Deniz'in "yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapisle yargılandığı dava için mahkemeye dilekçe sundu ve Deniz'in kendisini birçok defa dövdüğünü söyledi...

ÖZCAN DENİZ FEYZA AKTAN VELAYET DAVASINDA SON DURUM

Özcan Deniz'in, Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davasının dördüncü duruşması 22 Ekim'de görüldü.

Duruşmada Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci ile Feyza Aktan'ın annesinin de aralarında olduğu 3 tanığın dinlendiği öğrenildi.

Yaklaşık 2 saat süren duruşma çıkışı, Feyza Aktan'ın avukatı, "Dosya karara çıkmadı arkadaşlar, 14 Aralık'a kaldı. 14 Aralık'ta karar celsesi olacak. Tanıkların dinlenmesi bitti, inşallah o gün haklı ve doğru bir karar çıkacak" dedi.