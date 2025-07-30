Feyza Aktan'dan Ercan Deniz'e sert sözler

Özcan Deniz, uzun süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Abisiyle yaşadığı krizler sık sık magazin sayfalarını meşgul ederken, eski eşi ve oğlunun annesi Feyza Aktan da bu çekişmeye dahil oldu. 2019 yılında Özcan Deniz’le yollarını ayıran Feyza Aktan, bu kez eski eşinin yanında durdu.

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Aktan, sosyal medya hesabından Özcan Deniz’le evli olduğu süre boyunca Ercan Deniz’in kendisine yaşattığı zorluklardan, evlilik sözleşmesi taleplerine; ayrıca abisinin Özcan Deniz’in kariyerini bitirmeye çalışmasının evliliklerinin sona ermesindeki nedenlerden biri olduğuna kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Yaptığı paylaşımlarla da Ercan Deniz’i sert sözlerle eleştirdi.

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"ABİSİNİ BABA FİGÜRÜ OLARAK GÖRÜYORDU"

Aktan; "Biz Özcan’la bir aşk evliliği yaptık. Ancak bu evliliğe başından itibaren fazlasıyla insan dahil oldu. İki kişilik bir yola çıkmıştık ama yol boyunca istemediğimiz bir kalabalıkla yürümek zorunda kaldık. Özcan, baba figüründen yoksun büyüdüğü için abisini baba yerine koymuş bir insandı. Onu bir gün bile sorgulamadan, ne dediyse sorgusuz sualsiz kabul etti. Şirket yönetimi, para ve kararların tamamı Ercan Deniz’in kontrolündeydi ve bu güven suiistimal edildi. Defalarca uyardık ama , "Ben abime güveniyorum." diyerek sesimizi susturdu.

"EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALATMAYA ÇALIŞTIN" Boşanma sonrası yaşadığım o zorlu iki yıl, aslında Ercan Deniz’in bana açtığı savaşın sonucuydu. Kendi kardeşinin hayatını gölgesiyle yöneten biri olarak bana neler yapabileceğini tahmin edebilirsiniz. Şimdi soruyorum sana, Ercan Deniz: Özcan’la evliyken servetin tek varisi olabilmek için bana defalarca evlilik sözleşmesi imzalatmaya çalışan sen değil miydin? Özcan’ın sana güvenle attığı imzaların bedelini şimdi servetine el koyarak ödetmeye çalışan da sen değil misin? Ayrıca, Özcan gerçekleri görüp hem kendi hayatına hem oğlunun haklarına sahip çıktığı için, onun kariyerini bitirmeye çalışan da sen değil misin?

"KENDİ HESABINI BİZİM ADIMIZI KULLANMADAN GÖR" Son olarak şunu söylüyorum: Para hırsın yüzünden bir daha oğlumun adını ağzına almayacaksın. Sen araya girmeden önce de, çıktıktan sonra da biz Özcan’la çok iyi bir anne-baba olarak yol aldık. Kendi hesabını bizim adımızı kullanmadan gör." Geçtiğimiz saatlerde Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki kavgaya kız kardeşleri Sibel Semerci de dâhil olmuştu. Semerci, sözleriyle Özcan Deniz'in yanında saf tuttuğunu ifade ederken; "Ölüm tehditlerinden korkmuyoruz" demişti.