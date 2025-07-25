Feyenoord - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord, geçtiğimiz sene ligi Ajax'ın ardında 3. sırada tamamladı. Kritik mücadeleye sayılı günler kala, Feyenoord - Fenerbahçe mücadelesinin oynanacağı tarih ve maç saati belli oldu. Peki, "Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...