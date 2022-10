Fettah Can'ın Kuruçeşme heyecanı

‘Sen En Çok Aşksın’ şarkısıyla dinleyicilerini selamlayan Fettah bir Can, ‘Boş Bardak’, ‘Mandalinalar’, ‘Bu Aşkın Katili Sensin’ gibi kendi şarkılarının dışında farklı parçalarla oluşturduğu geniş repertuvarıyla dinleyicilere müzik şöleni yaşattı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı Fettah Can, "Kuruçeşme Sahnesi’ne yıllar önce eşlik ettiğim arkadaşlarımla birlikte çıkmıştım ama benim ilk konserim ve çok güzel bir akşam… Bugün bizi soğuk havaya rağmen yalnız bırakmadılar. Gelenlerin çok mutlu olduğu ve evlerine döndüklerinde 'Ne güzel bir akşamdı!' diyecekleri bir gece olacak" sözleriyle duygularını paylaştı.

Hareketli parçalarıyla sevenlerini coşturan Fettah Can, konserde zaman zaman duygusal anlar da yaşattı. Boğaz’a karşı gitarıyla şarkılar söyleyen ve kendine has üslubuyla beğeni toplayan Fettah Can, sahne performansı ve neşeli tavırlarıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Müzikseverlere teşekkür eden ünlü şarkıcı, "Harikasınız, buradan inanılmaz gözüküyorsunuz!” diyerek, mutluluğunu dile getirdi.