Hatay İl Emniyet Müdürlüğü İlamat ve İnfaz Bürosu ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama kararı çıkartılan

T.M.E isimli şahıs, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

T.M.E.'nin emniyetteki sorgularının ardından İskenderun T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne sevk edildiği belirtildi.