İzmir merkezli 43 ildeki FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 99 şüpheliden 62'si tutuklandı, 37 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

139 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

AA'daki habere göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen deniz ve hava kuvvetlerine mensup astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf 157 şüpheli hakkında 18 Şubat’ta gözaltı kararı verilmiş, 139 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerden 39’u etkin pişmanlık, biri değişen delil durumu nedeniyle serbest bırakılmıştı.

ADANA'DA DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu arada Adana merkezli 11 ilde, 2009'daki komiserliğe geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.