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        Haberler Dünya Amerika FETÖ mensupları, elebaşı Gülenin ölümü sonrası Pennsylvaniadaki çiftlikte toplanıyor | Dış Haberler

        FETÖ mensupları, elebaşı Gülenin ölümü sonrası Pennsylvaniadaki çiftlikte toplanıyor

        Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünün açıklanmasının ardından FETÖ mensupları elebaşının Pennsylvania'da bulunan çiftliğinde toplanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 23:08 Güncelleme: 21.10.2024 - 23:08
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        FETÖ mensupları çiftlikte toplanıyor
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        Girişinde güvenlik önlemlerinin yoğunlaştırıldığı gözlenen FETÖ elebaşı Gülen'in Saylorsburg'daki çiftliğine, yerel saatle öğle vakitlerinde gelenler arttı.

        Çiftliğin girişinde güvenlik taramasından geçen örgüt mensuplarının araçlarının, yerleşkenin bahçesindeki park alanını neredeyse tamamen doldurduğu fark edildi.

        DİĞER EVDE HAREKETLİLİK YOK

        Öte yandan AA kameramanının havadan görüntülediği ve Gülen'in, ölümüne yakın son günlerinde kaçırıldığı belirtilen aynı bölgedeki diğer evinde ise herhangi bir hareket gözlenmedi.

        Ancak, söz konusu evin bahçesinde askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin çevreyi sürekli kontrol etmesi dikkati çekti.

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        #FETÖ
        #Pennsylvania
        #haberler
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