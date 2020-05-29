Fetih 1453 oyuncuları kimler? sorusu film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbul'u fethetmesinin anlatıldığı film, vizyona girdiği 2012 yılında büyük ses getirdi. Fetih 1453 filminden detaylar haberimizde...

FETİH 1453 OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda Devrim Evin, İbrahim Çelikkol, Dilek Serbest, Recep Aktuğ, Erden Alkan, Cengiz Coşkun, Erdoğan Aydemir ve Naci Adıgüzel yer alıyor.

FETİH 1453 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babası II. Murat'ın ölümü üzerine ikinci kez tahta çıkan II. Mehmet'in şimdi kafasında gerçekleştirmesi gereken ilk öncelik Bizans İmparatorluğu'nun son toprağı olan Konstantinapolis'i Osmanlı Devleti'ne katmaktır. Bu uğurda ne yapılması gerekiyorsa genç padişah hiçbirinden feragat etmeyecektir...

Osmanlı Devleti'ne çağ atlatarak imparatorluğa taşıyan Fatih Sultan Mehmet'in 1451 yılında henüz İstanbul'u alma planları yaptığı dönemden başlayan film, şimdiye kadar çekilmiş en büyük tarihi-kahramanlık projesi olma iddiasında. 3 boyutlu animasyonların da yer aldığı filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Faruk Aksoy üstlenirken, senaryoyu kaleme alan Atilla Engin ve İrfan Saruhan'a Prof.Dr. Feridun Emecen, Doç.Dr. Hülya Tezcan, Doç.Dr. Gülgün Köroğlu, sanat tarihçisi Massimo Farinelli'den oluşan geniş bir danışmanlar kadrosu da eşlik ediyor.