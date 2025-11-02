Fethiye - Rodos kaç kilometre? Fethiye - Rodos arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Deniz yolu, kısa olmasının yanı sıra Ege Denizi’nin eşsiz manzaraları eşliğinde keyifli bir yolculuk deneyimi sunar. Feribotla seyahat edenler, pasaport ve gümrük işlemlerini Fethiye Limanı’nda tamamladıktan sonra doğrudan Rodos’a geçiş yapabilir. Bu rota, iki ülke arasında vizeye tabi geçişler için de kolaylık sağlayan düzenli bir hattır.

Hava yoluyla ulaşım doğrudan mümkün olmasa da, kara ve hava yolunun birlikte kullanıldığı alternatif bir seçenek vardır. Fethiye’de havalimanı bulunmadığı için yolcular, kara yoluyla yaklaşık bir saatlik mesafedeki Dalaman Havalimanı’na gidip oradan Rodos’a aktarmalı uçuşlarla ulaşabilir. Bu yöntem, feribot seferlerinin yapılmadığı dönemlerde tercih edilir. Deniz turizmiyle ilgilenenler için ise özel yatlar ve tur tekneleriyle Fethiye-Rodos arasında seyahat etmek mümkündür. Bu seçenek, daha özgür bir rota ve kişisel deneyim arayanlar tarafından tercih edilir. Peki, Fethiye - Rodos kaç km? Fethiye - Rodos mesafe ne kadar? İşte detaylar.

REKLAM advertisement1

REKLAM

FETHİYE - RODOS KAÇ KİLOMETRE?

Fethiye ile Rodos arasındaki mesafe deniz yoluyla ortalama 83 kilometredir. Bu iki nokta arasında kara bağlantısı bulunmadığı için ulaşım tamamen deniz üzerinden sağlanır. Fethiye Limanı’ndan hareket eden feribotlar, Ege Denizi’nin berrak sularını geçerek Rodos Adası’na ulaşır. Bu kısa ama etkileyici rota, Türkiye kıyılarının doğal güzellikleriyle Yunan adalarının tarihi dokusunu birleştirir. Mesafe kısa olsa da iki ülke arasında yapılan bu geçiş kültürel açıdan zengin bir deneyim sunar. Ege Denizi’nin sakin suları üzerinde ilerlerken, bir yanda Fethiye Körfezi’nin yeşil yamaçları, diğer yanda Rodos’un taş surlarla çevrili limanı yolculuğun manzarasını oluşturur.

Rodos, On İki Adalar grubunun en büyüğü ve en çok ziyaret edileni olarak bilinir. Bu nedenle Fethiye-Rodos hattı hem turistik hem kültürel açıdan oldukça popülerdir. Yaz sezonunda düzenlenen feribot seferleri sayesinde ulaşım son derece rahattır. İki nokta arasındaki bu mesafe, Ege’nin en kısa uluslararası deniz geçişlerinden biri olarak kabul edilir. Ayrıca Fethiye ve Rodos arasındaki güzergâh, deniz tutkunları ve yat turizmiyle ilgilenenler için de keyifli bir rotadır. REKLAM FETHİYE - RODOS NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Fethiye ile Rodos arasındaki ulaşım, coğrafi konumları nedeniyle neredeyse tamamen deniz yoluyla sağlanır ve en hızlı seçenek hızlı feribotlar veya katamaranlar ile yapılan direkt seferlerdir. Bu deniz araçlarıyla seyahat süresi 1 saat 30 dakika (90 dakika) ile 2 saat arasında değişmektedir ve bu süre, kullanılan geminin tipine ve denizdeki hava koşullarına göre ufak değişiklikler gösterebilir. Diğer ulaşım türleri olan kara ve hava yolu, bu rota için pratik veya direkt seçenekler değildir. Hava yoluyla gitmek için Fethiye yakınlarındaki bir havalimanından (Dalaman gibi) Rodos'a aktarmalı uçuşlar (çoğunlukla Atina üzerinden) bulmak gerekir ki bu da karayoluyla havalimanına ulaşım, bekleme ve aktarma süreleriyle birlikte toplamda feribottan çok daha uzun ve karmaşık bir yolculuk demektir.

Kara yolu ise direkt bir ulaşım sağlamaz; karayoluyla en yakın feribot kalkış noktalarından (örneğin Marmaris) Rodos'a geçilmesi bile, Fethiye'den Marmaris'e gidiş (yaklaşık 2 saat) süresi eklendiğinde toplam seyahat süresini uzatacaktır. Bu nedenle iki nokta arasındaki seyahat için en verimli ve hızlı seçenek, uluslararası gümrük ve pasaport işlemleri için gerekli olan ekstra bekleme süresiyle birlikte yaklaşık 1.5-2 saat süren direkt feribot seferleridir. FETHİYE - RODOS SEYAHAT ROTASI Fethiye’den Rodos’a yapılan seyahat, Ege’nin eşsiz doğası ve iki farklı kültürün kesişimiyle unutulmaz bir deneyim sunar. Rota boyunca hem denizin hem de kıyı şehirlerinin güzelliklerini görmek mümkündür. Fethiye’den feribotla yola çıkanlar, önce Türkiye’nin güneybatı kıyı şeridini izler. Bu hat boyunca Göcek’in koyları, Katrancı ve Günlüklü koyları gibi doğal güzellikler, masmavi denizi ve yeşil doğasıyla dikkat çeker. Yolculuk sırasında Ege Denizi’nin berrak suları üzerinde ilerlerken adalar ufukta belirir. Özellikle Simi Adası ve çevresindeki küçük adacıklar, yolculuğu manzara açısından oldukça zenginleştirir.

Rodos’a ulaşıldığında ise bambaşka bir tarih ve kültür dünyası başlar. Rodos, Orta Çağ’dan kalma surları, taş sokakları ve tarihi limanıyla adeta yaşayan bir müze gibidir. Rodos Kalesi, Şövalyeler Sokağı, Mandraki Limanı ve Eski Şehir bölgesi gezilmesi gereken başlıca yerlerdendir. Ayrıca Elli Plajı ve Faliraki Plajı gibi sahiller, adanın doğal güzelliğini ortaya koyar. Tarih meraklıları için Antik Kamiros ve Lindos Akropolü büyüleyici duraklardır. Fethiye-Rodos arası seyahat, deniz manzarasıyla başlayan ve tarih, kültür, doğa üçlüsünün birleştiği bir yolculuk hâline gelir.