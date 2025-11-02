Habertürk
        Fethiye - Ölüdeniz kaç kilometre? Fethiye - Ölüdeniz arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Fethiye - Ölüdeniz kaç kilometre? Fethiye - Ölüdeniz arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Fethiye ile Ölüdeniz arasında ulaşım oldukça kolaydır ve farklı seçeneklerle yapılabilir. Özel araçla seyahat edenler için yol tamamen asfalt ve geniştir. Fethiye merkezden Ovacık yönüne ilerleyip tabelaları takip ederek kısa sürede Ölüdeniz'e ulaşmak mümkündür. Yol, çam ormanlarıyla çevrili virajlı yapısı sayesinde manzaralı bir sürüş sunar. Aracı olmayanlar için toplu taşıma en pratik alternatiftir. Fethiye Otogarı'ndan gün boyunca düzenli olarak kalkan minibüsler, Hisarönü ve Ovacık üzerinden geçerek Ölüdeniz'e ulaşır. Yaz sezonunda sefer sıklığı artar, bu da turistler için ulaşımı kolaylaştırır.

        Giriş: 02.11.2025 - 13:19 Güncelleme: 02.11.2025 - 13:19
        Fethiye - Ölüdeniz kaç kilometre?
        Bisikletle ulaşım, kısa mesafe ve doğa manzarası nedeniyle keyifli bir seçenektir. Yalnızca bazı eğimli kısımlar bulunduğu için orta düzeyde kondisyon gerekir. Ayrıca yürüyüş yapmayı tercih edenler için Likya Yolu’nun Fethiye - Ölüdeniz etabı idealdir. Bu rota, hem doğayla iç içe bir deneyim sunar hem de Akdeniz manzaraları eşliğinde keyifli bir yürüyüş imkânı sağlar. Ölüdeniz’e ulaşım için hava ya da deniz yolu bağlantısı bulunmadığından kara yolu en uygun seçenektir. Bütün bu alternatifler, kısa mesafede doğa, tarih ve turizmin birleştiği bir yolculuk sunar. Peki, Fethiye - Ölüdeniz kaç km? Fethiye - Ölüdeniz mesafe ne kadar? İşte detaylar.

        FETHİYE - ÖLÜDENİZ KAÇ KİLOMETRE?

        Fethiye ile Ölüdeniz arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 12 kilometredir. Bu kısa mesafe, Türkiye’nin en güzel kıyı rotalarından birini oluşturur. Fethiye merkezden çıkıldığında yol, çam ormanlarıyla çevrili yamaçlardan geçerek deniz seviyesine doğru kıvrılarak iner. Güzergâh boyunca Babadağ’ın etkileyici silueti, zeytinlikler ve Akdeniz’in turkuaz suları eşliğinde manzaralar görülür. Özellikle yaz aylarında yol boyunca bisiklet sürenler, yürüyüş yapanlar ve manzarayı izleyen turistlerle karşılaşmak mümkündür. Yolun tamamı asfalt ve bakımlıdır, bu da hem özel araçla hem toplu taşımayla ulaşımı oldukça kolay hale getirir.

        Fethiye - Ölüdeniz hattı, aynı zamanda Likya Yolu’nun başlangıç noktalarından biridir. Bu nedenle yalnızca araçla değil, doğa yürüyüşü yaparak da ulaşım mümkündür. Kısa olmasına rağmen yol boyunca birkaç seyir noktası bulunur; bu duraklar, Fethiye Körfezi ve Ölüdeniz manzarasını izlemek isteyenler için ideal konumlardadır. Babadağ yamaç paraşütü alanına çıkan bağlantı yolu da bu güzergahtan ayrılır. Fethiye merkezden Ölüdeniz’e ulaşan yol, hem yerli hem yabancı turistler için Ege ile Akdeniz’in birleştiği noktada unutulmaz bir yolculuk deneyimi sunar.

        FETHİYE - ÖLÜDENİZ NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Fethiye ile Ölüdeniz arasındaki mesafe kısa olduğu için ulaşım süresi de son derece kısadır ve kullanılan araca göre değişir. Özel araçla seyahat edenler için yol tamamen asfalt ve bakımlıdır. Fethiye merkezden hareket edilip Ovacık yönüne dönüldüğünde, kısa sürede Ölüdeniz’e ulaşılır. Araçla yapılan bu yolculukta, Babadağ manzarası ve kıyıya doğru inen virajlı yollar keyifli bir sürüş deneyimi sunar. Bu rota, özellikle yaz döneminde turistik yoğunluk nedeniyle biraz kalabalık olabilir; ancak park alanları ve dinlenme noktalarıyla ulaşım rahat şekilde sağlanır.

        Toplu taşıma tercih edenler için Fethiye Otogarı’ndan gün boyunca Ölüdeniz yönüne minibüs seferleri düzenlenir. Bu minibüsler Hisarönü ve Ovacık üzerinden geçer, yol boyunca turistik bölgelerde duraklar bulunur. Ekonomik ve kolay bir ulaşım yöntemi olduğu için turistler tarafından sıkça tercih edilir. Bisikletle gitmek isteyenler için de güzergâh uygundur; kısa ama eğimli kısımları bulunan rota, doğa manzaralarıyla doludur. Ayrıca yürüyüş yapmayı sevenler için Likya Yolu’nun Fethiye - Ölüdeniz etabı, doğa içinde yürüyerek ulaşım imkânı sağlar. Tüm ulaşım seçenekleri arasında özel araç konfor açısından avantajlıyken, yürüyüş ve bisiklet rotaları doğaseverler için benzersiz bir deneyim sunar.

        FETHİYE - ÖLÜDENİZ SEYAHAT ROTASI

        Fethiye’den Ölüdeniz’e yapılan yolculuk, kısa olmasına rağmen güzelliklerle dolu bir rota sunar. Yol üzerinde birçok doğal ve turistik nokta yer aldığı için seyahat adeta bir keşif gezisi hâline gelir. Fethiye merkezden çıkıldığında ilk olarak Babadağ’ın etkileyici manzarası eşliğinde kıvrılan yamaç yolları görülür. Yamaç paraşütüyle ünlü bu dağ, dünyanın en popüler uçuş noktalarından biridir ve seyahat sırasında zirveden süzülen paraşütleri izlemek ayrı bir keyif yaratır. Ovacık ve Hisarönü bölgeleri, yol boyunca dinlenme molası vermek için uygundur. Burada küçük kafe ve restoranlar, hediyelik eşya dükkânları ve yöresel ürünler satan tezgâhlar bulunur.

        Ölüdeniz’e yaklaşıldığında manzara etkileyici biçimde açılır; çam ormanlarının ardından maviyle yeşilin buluştuğu lagün görünür. Yolun sonunda Belcekız Plajı, berrak denizi ve ince kumu ile ziyaretçileri karşılar. Üstelik Ölüdeniz Tabiat Parkı, doğa yürüyüşü yapmak ve manzara izlemek için idealdir. Dileyenler teknelerle Kelebekler Vadisi’ne ya da Gemile Koyu’na düzenlenen kısa turlara katılabilir. Bu güzergâh boyunca doğa, tarih ve deniz bir arada sunulur; bu nedenle Fethiye - Ölüdeniz arası seyahat, yalnızca bir ulaşım değil, aynı zamanda unutulmaz bir gezi deneyimi hâline gelir.

        Yazı Boyutu
