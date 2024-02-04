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        Haberler Gündem Fethiye'de kamyonetin çarptığı yaya öldü - Güncel haberler

        Fethiye'de kamyonetin çarptığı yaya öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 00:22 Güncelleme: 04.02.2024 - 00:22
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        Kamyonetin çarptığı yaya öldü
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        M.K. idaresindeki kamyonet, Çamköy Kapalı Pazar Yeri önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Balcı'ya (46) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan ve ağır yaralanan Balcı, sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Balcı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Kazanın ardından kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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