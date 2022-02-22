Fethi Tevetoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ardından gündem oldu. Bahçeli, Tarkan'ın "Geççek" isimli şarkısıyla ilgili tartışmaya dahil olurken Türk milliyetçiliğinin önde gelen isimlerinden birisi olarak gösterilen Fethi Tevetoğlu'nun şiirini okudu. Bu gelişmenin ardından Fethi Tevetoğlu kimdir ve Tarkan'ın akrabası mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

FETHİ TEVETOĞLU KİMDİR?

Cihat Fethi Tevetoğlu 1916 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Rizeli olan ailesi, babasının asker olması nedeniyle İstanbul'da yaşamıştır. Küçüklüğünde babasının etkisiyle Türkçülüğe yönelen Tevetoğlu, özellikle lise eğitimi esnasında bu ilgiyi aktif bir şekle dönüştürmüştür. Türkçülüğünü, şiire olan düşkünlüğü sayesinde gençlik yıllarında şiirleriyle ifade etmişti. Bu şiirleri dönemin Türkçülerinin dergilerinde sık sık yayınlanmış, bu sayede Nihal Atsız'la tanışmış ve Türkçü mücadeleye katılmıştır. Yazarlığa Türkçü dergilerde başladı. Kopuz, Atsız Mecmua, Türk Kültürü, Orhun, Türk Sazı, Çınaraltı, Ülkü, Toprak, Hayat Tarih dergilerinde ve Tasvir, Yeni İstanbul, Son Havadis gazetelerinde yazdı. Türk Ansiklopedisi'nde fahrî yöneticilik yaptı ve maddeler yazdı.